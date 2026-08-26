Kraj sna o LP: Dinamov kolaps u Stavangeru, nastavak u Europskoj ligi!

Zagrebački Dinamo neće po deseti put u svojoj povijesti nastupati u nogometnoj Ligi prvaka, u uzvratnom ogledu play-offa norveški Viking je pred svojim navijačima slavio s 3-1 nakon što je prvi ogled u Zagrebu završio 2-2.

Utješna nagrada Dinamu će tako i ove sezone biti ligaški dio Europske lige. Suparnike će Dinamo saznati u petak od 13 sati kada se održava ždrijeb tog natjecanja. Norveški nogomet će ove sezone imati dva predstavnika u Ligi prvaka, osim Vikinga elitno je natjecanje izborio i Bodo Glimt.

Dinamo je poveo već u 10. minuti golom Arbera Hoxhe, ali nije dugo trajalo vodstvo hrvatskog prvaka. Zlatko Tripić je pogodio s bijele točke za 1-1 u 18. minuti. Preokret i vodstvo Vikinga dogodilo se na startu drugog dijela, Edwin Austbo je bio strijelac za 2-1 u 48. minuti.

Samo dvije minute kasnije Dinamo je potonuo još dublje jer je Tobias Moi pogodio za 3-1 što je bio i konačan rezultat.

Hrvatski prvak je bolje otvorio utakmicu, a prvu je dobru šansu kreirao u petoj minuti. Akciju je pokrenuo Perez Vinlof, a Beljo je dodao do Stojkovića koji je s 18 metara pucao pored vrata. U osmoj minuti je uslijedila nova šansa. Prvo je udarac Hoxhe odbijen, a potom Lisica nije bio precizan kod udarca s osam metara.

Silna energija na startu dvoboja donijela je Dinamu brzo vodstvo. U 10. minuti je Stojković probio desnu stranu i sve pripremio za Hoxhu koji je bio miran i precizan te je glavom pogodio za 1-0 hrvatskog predstavnika.

Na nesreću po Dinamo vrlo brzo se Viking vratio u rezultatskom smislu. Dosuđen je jedanaesterac za domaćina poslije gužve i nakon što je lopta udarila u ruku McKennu. VAR je pozvao suca Sancheza za provjeru, a Španjolac je pokazao na bijelu točku. U 18. minuti Tripić je bio precizan te je izjednačio na 1-1.

Najrastrčaniji kod Dinama je u prvom dijelu bio Perez Vinlof koji je nastavio probijati suparničku obranu i prijetiti ubačajima. Bolji je bio Dinamo i u ostatku prvog poluvremena. U 32. minuti je Stojković pogodio vanjski dio mreže, a potom se u šansi našao i strijelac Hoxha bez prave završnice.

U 45. minuti mogao je Viking do drugog gola i vodstva, ali je golman Dinama Nevistić obranio udarac Askildsena s vrha šesnaesterca.

Drugi dio počeo je prvo odličnom šansom domaćina, ali je Nevistić zaustavio udarac Falchenera. Samo minutu kasnije Nevistić je bio krivac za vodstvo Vikinga. Poklonio je loptu suparnicima, a u završnici akcije Austbo je snažno s vrha šesnaesterca pogodio za 2-1.

Nije se domaće slavlje niti stišalo, a Viking je pobjegao Dinamu na 3-1. U 50. minuti je sporo reagirala Dinamova obrana. Falchener je spustio loptu do Moija koji je pucao, lopta je dodirnula Mišića i završila u gostujućoj mreži. Mogao je Viking u 55. zabiti i četvrti gol, ali udarac Christiansena nije bio precizan.

Nanizao je potom Dinamo nekoliko pokušaja, pucali su Stojković, Hoxha i Dominguez, ali bili su to mlaki napadi i pokušaji hrvatskog predstavnika koji je ipak bio grogiran nakon što je brzopotezno primio dva pogotka.

Napadao je Dinamo, ali očigledna je bila nemoć u nogama hrvatskih igrača. Viking je lakoćom odbijao sramežljive njegove napade, a brojni ubačaji i udarci nisu bili prava opasnost po norveška vrata.

Najveću šansu Dinamo je imao u 78. minuti kada se mogao vratiti u igru za Ligu prvaka. Oršić je pripremio priliku Belji, ali je napadač Dinama u situaciji jedan na jedan sa suparničkim golmanom pucao pored vratnice. Tim je promašajem isparila i posljednja Dinamova nada ove srijede. Još je domaća obrana u 90. loptu odbila sa svoje vratarske linije i time definitivno obranila prednost.