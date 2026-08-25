Evo kako se Hajduk priprema za utakmicu sezone – jedna fotografija otkrila je sve

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U taboru Hajduka sve je u potpunosti podređeno nadolazećem četvrtku i uzvratnom dvoboju europskih kvalifikacija protiv poljskog Rakówa.

Splitski klub pred sobom ima priliku izboriti toliko željenu europsku jesen — uspjeh koji na Poljudu čekaju još od vremena Stanka Poklepovića.

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Zbog uloga koji nosi predstojeća utakmica, Uprava kluba stavila je sve potencijalne transfere na čekanje, pišu Sportske novosti. Premda postoji konkretan interes s Otoka za Rokasa Pukštasa te ponuda Toulousea od oko dva milijuna eura za Niku Sigura, nikakvih prodaja neće biti do okončanja europskog dvoboja. Zvijezde u veznom redu trebale bi započeti susret u Poljskoj, a pregovori o odlascima otvorit će se tek u petak, ovisno o ostvarenom rezultatu.

Za to vrijeme, trener Gonzálo García uspio je podići samopouzdanje i kemiju unutar momčadi na visoku razinu. Uoči puta za Poljsku, igrači i stručni stožer okupili su se na uobičajenoj zajedničkoj večeri u Bijelom salonu poljudskog stadiona.

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U opuštenoj atmosferi uz glazbeni program, koji je na društvenim mrežama otkrio glazbenik Vedran Roguljić, momčad je dodatno poradila na zajedništvu uoči ključnih 90 minuta sezone. S Poljuda potvrđuju kako u svlačionici vlada iznimno pozitivna energija te da su svi u potpunosti fokusirani na ostvarivanje povijesnog rezultata.