Sjajne vijesti za Bilića: Kramarić se vratio treninzima

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Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images via Guliver Image

Andrej Kramarić odradio je prvi puni trening s momčadi Hoffenheima nakon oporavka od operacije trbušnog zida te je sve bliže povratku na teren. Hrvatski napadač mogao bi biti u kadru već u subotu protiv Kölna u prvom kolu Bundeslige, a ako se to ne dogodi, vrlo je izgledno da će zaigrati tjedan dana kasnije protiv Borussije Dortmund.

Operacija preponskog, odnosno ingvinalnog kanala prošla je uspješno, a Kramarić se sada treba vratiti u natjecateljsku formu. Oporavak je prošao prema planu, iako se ranije procjenjivalo da bi mogao trajati oko dva mjeseca.

Trener Christian Ilzer još je prošlog tjedna istaknuo da je Kramarić napravio velik napredak i da ozbiljno konkurira za utakmicu s Kölnom. Od utorka je potpuno priključen momčadi, a sam Kramarić novinarima Sportskih novosti rekao je:

“Počeo sam trenirati s ekipom danas, pa ako bude sve OK, možda budem na klupi, ali to još nije sigurno.”

Kramarić se operaciji podvrgnuo nakon povratka iz Toronta, a zahvat je obavio hrvatski stručnjak Mladen Prettner u Murskoj Soboti. Velik dio rehabilitacije odradio je u Hrvatskoj, posebno na području Šibenika, gdje je uz trčanje i rad u teretani puno plivao. Nakon povratka u Njemačku nastavio je s oporavkom u klubu.

Zbog ozljede je propustio i utakmicu Kupa protiv Auea, koju je Hoffenheim dobio 4:0. Sada bi se uskoro mogao vratiti natjecateljskim susretima.

Kramarić je član Hoffenheima od siječnja 2016. godine, a u međuvremenu je postao jedan od najvećih igrača u povijesti kluba. Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 119 nastupa i 36 pogodaka, a cilj mu je biti na raspolaganju Vatrenima i u ciklusu za Europsko prvenstvo 2028. godine.

Hoffenheim je prošlu sezonu završio na petom mjestu Bundeslige i izborio nastup u Europskoj ligi. Povratak potpuno spremnog Kramarića bit će veliko pojačanje za momčad koja se želi što bolje predstaviti i na europskoj sceni.