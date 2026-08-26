VIDEO / Nizozemski velikan povukao radikalan potez nakon kaosa koji su izazvali njegovi navijači

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Sport Klub

Feyenoord neće dopustiti svojim navijačima da prisustvuju njihovim sljedećim gostujućim utakmicama nakon što su navijači priredili vatromet koji je ozlijedio sedam ljudi i prekinuo utakmicu nizozemske lige u Cambuur Leeuwardenu u nedjelju.

Feyenoord zabranjuje svojim navijačima ulazak u gostujuće tribine NEC Nijmegena i PEC Zwollea sljedeći mjesec.

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“Uprava kluba odlučila je to učiniti nakon mnogo raspravljanog i potpuno neprihvatljivog incidenta s vatrometom u Leeuwardenu prošle nedjelje”, priopćio je klub u srijedu.

Feyenoord se suočava s velikom kaznom zbog incidenta u Leeuwardenu jer su domaći navijači zadobili opekline, oštećenje sluha i ozljede oka, a utakmica je prekinuta na oko 20 minuta u prvom poluvremenu, nakon što su gostujući navijači zapalili veliki broj baklji, koje su bacali na ostale gledatelje.

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