Povratak otpisanih: Dinamo s petoricom igrača iz drugog plana po Ligu prvaka!

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Dinamo u srijedu od 21 sat igra ključnu utakmicu protiv Vikinga na putu prema Ligi prvaka. Nakon što je maksimirski dvoboj završio 2:2, u Stavangeru je na rasporedu drugi susret play-offa, a trener Mario Kovačević u njega ulazi s nekoliko moćnih džokera.

Kada je Lukas Kačavenda ulaskom u igri na gostovanju kod Thuna potpuno promijenio krvnu sliku Dinama na terenu, trener Dinama Mario Kovačević dobio je novu slatku brigu. Kada je Gabriel Vidović neočekivano ostvario transfer u Paderborn, a Robert Mudražija počeo s visokom konverzijom koristiti svoje minute, postalo je jasno da Dinamo sada, pred uzvrat još jedne od mnogobrojnih povijesnih utakmica pred sobom, na Viking ide ojačan nadom u najbolje partije “otpisanih” igrača iz drugog plana. I to njih čak pet!

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Jer, osim što su Lukas Kačavenda i Robert Mudražija navijače nepovratno kupili igrama, pristupom, zalaganjem i vidnom ljubavi prema plavom dresu, oni nisu jedini prikriveni aduti Kovačevića za boj na Ligu prvaka. Još tri imena isplivala su kao potencijalni, donedavno čak i teško zamislivi, mogući heroji – Ivan Nevistić, Niko Galešić i Matteo Pérez Vinlöf.

Hoće li Nevistić ponoviti Qarabag?

No, krenimo redom, i to od onog koji će prije svih morati biti čak i iznad svojih dosadašnjih izdanja, čije će intervencije isklesati sudbinu Dinama i trasirati put prema još jednom ostvarenju sna himne Lige prvaka na Maksimiru – ili utješne nagrade Europske lige. Ivan Nevistić, za kojeg je Mario Kovačević dao naslutiti da će ostati na golu nakon što je Ivan Filipović isključen u uzvratu kod Kauno Žalgirisa, pa to i na neki način potvrdio njegovim ostankom na golu protiv Varaždina.

Đakovčanin je definitivno potencijalni heroj koji bi si u jednoj večeri mogao osigurati “jedinicu” za naredne mjesece, a možda i od svog trenera vratara naslijediti status “sv. Ivana.”

Može li raditi čuda koja je Ivan Kelava prije 15 godina radio u Malmöu? Tada je Dinama zahvaljujući njegovim čudesima obranio 4:1 domaću pobjedu i nakon 0:2 poraza izborio svoju prvu grupnu fazu Lige prvaka u novije doba. Viking je pokazao da je u istom stilu itekako sposoban kreirati stalne prijetnje pred golom, posebno pred svojom publikom, posebno na zahtjevnoj umjetnoj travi koja im je nemali adut.

Zbog toga će Nevistić bez imalo sumnje dobiti i više nego dovoljno prilika da postane novi “junak za sva vremena” i pokuša dokazati da je upravo on taj koji zaslužuje da Zvonimir Boban prestane tragati za novim vratarom, sada kada je jasno da od jackpota povratka Dominika Livakovića neće biti ništa.

Iako ima svojih “grijeha iz prošlosti”, uoči uzvrata u Norveškoj ključno se prisjetiti da je riječ o vrataru koji je već jednom uveo Dinamo u najelitniji razred bravuroznim obranama beskonačnog niza pokušaja Qarabaga u oba susreta play-offa prije dvije godine, i u tome gajiti optimizam i vjeru da će isto ponoviti u srijedu.

Eksplozivni Pérez Vinlöf umjesto Gode?

Za razliku od njega, preostala četvorica tek trebaju pokazati svoj puni potencijal. Prvi među njima je mladi 20-godišnji Matteo Pérez Vinlöf. Prošle sezone došao je sa statusom najboljeg lijevog beka austrijske lige i gotovo pa zagarantiranim mjestom u prvih 11. Bruno Goda trebao je biti pouzdana pričuva, no svojim defenzivnim intervencijama rano u sezoni prometnuo se u prvotimca pa tu ulogu suvereno držao i s njom ušao u novu sezonu.

Ipak, nekoliko ofenzivno slabijih utakmica, ali i nedostatak prave kemije s Mislavom Oršićem, značio je sve veći broj susreta u kojima je Kovačević među prvima mijenjao upravo svog lijevog beka. Istina, nije tome doprinosio isključivo učinak Gode na terenu, čijem se zalaganju i visokoj želji nikad ne može naći mana, već i zdravorazumska odluka rotiranja igrača na početku još jedne sezone koja donosi raspored s često i tri utakmice u tjedan dana.

A Pérez Vinlöf svaku je svoju priliku iskoristio. Njegovi ulasci redom su unosili veću prodornost po lijevoj strani, a igranje invertiranog beka značilo je i stvaranje viška u sredini terena – samim time i veću slobodu kreativnim osmicama Dinama, kao i oslobađanje prostora za Josipa Mišića, kojeg često čuvaju i dva igrača.

Protiv Varaždina je istaknuo ozbiljnu kandidaturu za mjesto u početnih 11 u Stavangeru, asistiravši Belji za izjednačujući pogodak u 57. min, a onda i kontinuirano unoseći nemir u zadnji red Šafarićeve momčadi.

Galešić za tri pozicije

Odličnu utakmicu u subotu odigrao je i Niko Galešić, još jedan defenzivac koji se upisao u golgetersku rubriku. No, čak i na stranu to što je vrhunski petom zabio za 2:1, jer to sigurno nije presudan kriterij po kojem treba suditi obrambenom igraču, dojmio se svojim gardom, pobjedničkim mentalitetom i pouzdanošću u svakoj intervenciji uslijed koje se još glasnije zaziva njegovo uvrštenje u početnu postavu.

Galešić je u Dinamo došao u skupocjenom transferu iz Rijeke u siječnju 2025. godine, plaćen tri milijuna eura kako bi bio nositelj obrane za naredne sezone. No, dolaskom Scotta McKenne i Sergija Domingueza u ljeto 2026. bilo mu je suđeno preseljenje na klupu. A onda se sve promijenilo kada je Dinamo počeo lutati u potrazi za desnim bekom uslijed ozljede Morisa Valinčića.

Lutanja s Noom Mikićem i Kevinom Theophileom-Catherineom skupo su plaćena u Europi pa je iz čiste nužde i nedostatka boljih opcija Galešić zaigrao desnog bočnog – i oduševio. Usprkos nekoliko situacija koja su izazvala komentare da “on ipak nije pravi bek”, sve je veći broj onih koji smatraju da je svojim pristupom i igrama trenutno više zaslužio start od prve minute od Valinčića koji, uz vječne zahvale na pogotku Thunu, još uvijek nije ni blizu forme koju je pokazivao prije nesretne ozljede u Vukovaru u listopadu prošle godine.

Zanimljivo, Kovačević je Galešić ove sezone kratko koristio i na zadnjem veznom, čime je postao i potencijalna alternativa Josipu Mišiću, uz Belju jedinom istinski nezamjenjivom igraču Dinama s čijim se zdravljem i doziranjem utakmice u Maksimiru definitivno ne smiju kockati. Protiv Vikinga ga sigurno nećemo vidjeti u toj ulozi, a uskoro bi je mogao puniti novopridošli Rus Kiril Kravcov, no upravo to govori sve o njegovoj polivalentnosti i spremnosti da za momčad odradi svaki zadatak – taman ulazio s klupe.

A kada je riječ o igračima s klupe, kakve samo džokere trener Dinama ima u Robertu Mudražiji i Lukasu Kačavendi!

Kačavenda – najveće pojačanje

Malo tko je očekivao da će se veznjak koji je prošlu sezonu proveo načelno u statusu pričuve u LASK-u nametnuti za ostanak u klubu, a kamoli za to da u ključnu utakmicu sezone ulazi kao glavno ‘tajno’ oružje s klupe. No, u to je vjerovao Kovačević, koji je priznao kako je u startu navijao za ostanak Kačavende, istaknuvši njegove impresivne radne navike i ogromnu motivaciju za dokazivanjem u dresu Dinama, u kojem je nakon dolaska iz Lokomotive, prvenstveno uslijed ozljede, ostao bez prave prilike.

Činilo se da prava prilika neće stići niti sada, jer je Lukas bio na vrhu liste igrača kojima se, barem prema pisanju medija, tražio novi klub. Trebao je biti tek jedno ime koje će ulaziti u zadnjih 15-ak minuta na pripremama, ali baš ta sitna minutaža bila mu je dovoljna da pokaže što može. A kada je kada je zabio u 79. minuti Thunu za 2:2 i produžetke pa tome dodao još tri gola u sezoni, pokazao je da je najveće ovoljetno ‘pojačanje’ – što je Zvonimir Boban potvrdio nagradivši ga novim četverogodišnjim ugovorom.

U konkurenciji magičnog Dinamovog trokuta Mišić – Zajc – Stojković razumljivo priliku čeka s klupe, ali odlaskom Gabriela Vidovića posve je jasno da mu pripada status prve zamjene, koju kao “zapeta puška” jedva čeka iskoristiti. A gdje bolje nego u play-offu Lige prvaka?

Epski povratak Roberta Mudražije?

Istu misao ima i peti na listi neočekivanih Dinamovih pozitivnih priča ovog ljeta. Robert Mudražija, heroj maksimirskih tribina koji je navijače kupio još kada je kao igrač Lokomotive slavio naslov prvaka na Trgu bana Josipa Jelačića 2024. godine. Na Maksimir ga je dovela prijašnja vladajuća garnitura, a upravo to isticalo se kao razlog njegova neigranja prošle sezone – i to ne zato jer ga nije osobno doveo Boban, već jer je riječ o polušpici koja se kao profil ne uklapa u ideju 4-3-3 sustava s dvije ‘osmice’.

Ili? Čini se da se ovoga ljeta, nakon povratka s polugodišnje posudbe u ciparskom AEK-u, sve promijenilo. Mudražija je u tjedan dana nanizao 69 minuta u tri utakmice i ostavio sjajan dojam. Okrunio ga je asistencijom protiv Rudeša, a onda i golom Varaždinu, za koji dio zahvalnosti duguje i uvijek beskrajno poštenom Mislavu Oršiću koji je propustio ‘ukrasti’ mu toliko sanjani pogodak za svoj dječački klub. A što bi tek bilo da golom u Maksimir vrati toliko željenu Ligu prvaka…

Iako neće svaki startati od prve minute, jer znamo da je kontinuitet početnih 11 za Kovačevića sveto pismo, u uzvratu u Stavangeru lako je zamisliti da bi netko od petorice igrača koja su uoči sezone, na ovaj ili onaj način, bila u “zamrzivaču”, mogli postati vječno slavljeni heroji.