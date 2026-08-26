Dinamo pred utakmicu sezone objavio emotivan video i poslao moćnu poruku

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Večeras će se saznati ide li prvak Hrvatske u ligašku fazu Lige prvaka.

Dinamo večeras u Stavangeru protiv Vikinga igra utakmicu sezone za ulazak u Ligu prvaka.

Uoči uzvrata maksimirski klub je objavio upečatljiv video s kadrovima iz Norveške, himnom elitnog natjecanja i stihom Bad Blue Boysa.

“Tisuće srca sad za vas kuca.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

Nakon 2:2 na Maksimiru, gdje su rano poveli 2:0 golovima Belje i Lisice pa ispustili prednost, Plavima u Norveškoj igra samo pobjeda za povratak u Ligu prvaka nakon četiri godine.

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Prolazak u Ligu prvaka Dinamu donosi najmanje 35 milijuna eura prihoda, dok bi ispadanje značilo nastavak natjecanja u financijski i sportski skromnijoj Europskoj ligi.