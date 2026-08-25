Norvežani najavili uzvrat s Dinamom: ‘Bolje da izbjegnemo večeri Lige prvaka pred tv-om’

Podijeli :

Ronald Gorsic/CROPIX ia Guliver

Dinamo u srijedu od 21 sat igra uzvratnu utakmicu playoffa Lige prvaka u gostima kod norveškog Vikinga.

Utakmicu je najavio trener Vikinga Bjarte Lunde Aarsheim.

“Dobri nogometaši u pravilu su dobri bez obzira na podlogu, ali jasno je da postoji određena razlika između umjetne i prirodne trave. Mislim da se neki igrači malo boje ozljeda na umjetnoj travi, a može im biti i malo teže krenuti u presing. Drugačije je, ali susrećemo se s ekstremno dobrom momčadi i za očekivati je da će se oni dobro nositi s podlogom. No, svakako moramo iskoristiti prednost koju možemo dobiti”, rekao je Aarsheim, a kapetan Zlatko Tripić dodao:

#related-news_0

“Većina utakmica u Eliteserien igra se na umjetnoj travi, tako da smo na nju navikli. No, dobri igrači mogu igrati na obje podloge. Dinamo je ranije igrao protiv Thuna na umjetnoj travi i dobro tamo prošao. Jedina naša prednost je što smo na domaćem terenu, pred vlastitom publikom.”

Jesu li zadovoljni nakon 2:2 u Maksimiru?

“Nakon ulaska u prvi dvoboj dobili smo neke odgovore o stvarima koje želimo poboljšati i pojačati. Osjećam da smo jako dobro pripremljeni za ono što nas čeka. Nogomet je nepredvidiv, golovi će utjecati na rasplet, ali mi smo uvjereni da smo se dobro pripremili”, poručio je Aarsheim.

Kapetan Vikinga misli slično.

“Bilo je jako dobro, pokazali smo stav, mentalitet, izbjegli smo paniku i nastavili raditi. Znali smo da imamo i domaću utakmicu, tako da smo gostujuću odradili dobro i s dobrim rezultatom. Istovremeno smo vidjeli da je Dinamo Zagreb nevjerojatno dobra momčad, no možemo im parirati u mnogim segmentima igre. Uzvrat na našem terenu vjerojatno će biti prilično drugačiji od prve utakmice. Trener, koji je pored mene, odigrao je stotine utakmica za klub, ali nikad nije bio u playoffu Lige prvaka, kao ni druge legende kluba koje nisu dobile ovu priliku. Ovo je privilegij, fantastičan trenutak za nas i moramo ga pokušati iskoristiti. Da mi budemo ti igrači koji su ispisali novo poglavlje u povijesti kluba”, rekao je Tripić pa dodao:

“Toliko smo dugo čeznuli za ovakvom utakmicom. U Zagrebu smo imali nevjerojatno lijepo iskustvo, a sada ćemo to doživjeti i pred našim navijačima na našem stadionu. Bit će to jedinstven osjećaj i onda ćemo uživati u igranju sjajne nogometne utakmice. Neustrašivi smo, imamo domaći teren, pun stadion i dobru domaću statistiku. Osjećamo da imamo sve što je potrebno za pobjedu.”

Norveška bi mogla imati dvije momčadi u skupini Lige prvaka, osim Vikinga, tu je Bodo/Glimt.

“Bilo bi to nešto ogromno. Tada bismo izbjegli one uobičajene večeri uz Ligu prvaka, u papučama pred TV-om s keksima i colom“, našalio se Tripić.

Kapetan je onda dodao:

“Da, ovo je moja najvažnija utakmica u dresu Vikinga. Nema bojazni da me važnost trenutka sputa. Ovaj dvoboj mogu usporediti sa završnicom prošlog prvenstva, kad smo u posljednjih pet-šest kola potencijalno morali pobijediti u svima kako bismo osvojili naslov prvaka. Shvatili smo i tada što je sve u igri, rješavali utakmicu po utakmicu i nosili se sa situacijom i kod kuće i u gostima na nevjerojatno dobar način. Uopće nisam zabrinut zbog težine zadatka.

Gostujuća utakmica u Zagrebu bila je ujedno i prva u doigravanju za Ligu prvaka za ovu momčad, koja ima vrlo malo europskog iskustva. Unatoč tome, dobro smo se nosili s tim, iako smo došli u zaostatak od dva gola razlike. Ovo je ponosna momčad i jedva čekamo da utakmica počne.”