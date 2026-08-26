Ibrahimović nakon Splita odabrao novu destinaciju u Hrvatskoj: ‘Lavovi odmaraju s lavovima’

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AP Photo/Antonio Calanni, File via Guliver

Legendarni Zlatan Ibrahimović nastavlja ljetni odmor na hrvatskom Jadranu, pa je tako nakon Splita posjetio i otok Lošinj.

Njegov dolazak na otok otkrila je Ivana Perenčević, supruga šefa Uprave Jadranka turizma Nikole Perenčevića.

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Na svom Instagram profilu podijelila je zajedničku fotografiju uz poruku da “lavovi ljetuju s lavovima” te poručila kako su sretni zbog njegovog dolaska.

Bivši napadač za smještaj je odabrao luksuznu i ekskluzivnu Captain’s Villa Rouge smještenu u uvali Čikat.

Radi se o vrhunskom objektu koji se sastoji od sedam apartmana, privatne wellness zone, grijanog vanjskog bazena te ima osobnog kuhara i batlera.

Ibrahimović je na Lošinj stigao iz Splita, gdje je sudjelovao kao poseban gost na obilježavanju 30. obljetnice Sportskih igara mladih. Za vrijeme boravka u Splitu odigrao je i revijalnu utakmicu na Prokurativama.