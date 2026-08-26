ANKETA / Hoće li Dinamo izboriti Ligu prvaka?

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Goran Mehkek / CROPIX via Guliver

Večeras će se saznati ide li prvak Hrvatske u ligašku fazu Lige prvaka.

Dinamo večeras u Stavangeru protiv Vikinga igra utakmicu sezone za ulazak u Ligu prvaka. Zagrebački okršaj završio je 2:2, a pobjednik uzvrata u Stavangeru izborit će plasman u najelitnije natjecanje.

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“Viking je domaćinska momčad, ali znamo da nema popravka. Dat ćemo sve od sebe, želimo razveseliti naše navijače i plasirati se u Ligu prvaka,” rekao je trener Dinama Mario Kovačević u najavi susreta pa dodao:

“U prvom susretu pokazali smo svoje kvalitete, ali i vidjeli da Europa ne prašta pogreške. Velik dio utakmice smo bili jako dobri, vjerujem da ćemo tako krenuti i u srijedu. Svjesni smo da ne smijemo griješiti jer Viking ima kvalitetu. Imaju kvalitetne igrače, kao momčad su dobri i kazne svaku tvoju grešku. Rezultat prve utakmice ne daje nam ništa, već od prve minute moramo krenuti po pobjedu.”

Plavi bi mogli ostvariti san nakon četiri godine.

“Samo smo korak do tog sna. Sanjali smo ga godinu dana, napravili smo velik posao, želimo napraviti taj zadnji korak. Neće biti lagano, ali vjerujemo u sebe, dobro smo ušli u sezonu i idemo po Ligu prvaka,” poručio je Kovačević.

Dinamo nikad nije slavio u Norveškoj, tamo je ostvario tri remija i dva poraza, no u posljednjih 11 godina ukupno je bio bolji od Moldea, Oddsa, Rosenborga i Bodo/Glimta. Jedini kobni poraz doživio je 2007. godine kad je Brann u Bergenu bio bolji s 2:1.

Pitamo vas – hoće li Dinamo ući u Ligu prvaka?