Roger Federer se vratio na US Open i pobijedio: ‘Ovdje me vežu nevjerojatne uspomene’

Švicarac Roger Federer vratio se u utorak na US Open radi jedinstvenog egzibicijskog meča na stadionu Arthur Ashe.

Događaj, najavljen pod nazivom “ Roger Federer: Ikona se vraća u New York “, uključivao je ogled peterostrukog osvajača US Opena protiv Andyja Roddicka u pojedinačnoj konkurenciji te meč parova u kojem je Federer udružio snage s Johnom McEnroeom protiv Roddicka i Andrea Agassija. Federer je svladao Roddicka rezultatom 6:3, a potom su on i McEnroe tijesno pobijedili Roddicka i Agassija sa 7:5.

“Sjajno je vratiti se u New York”, rekao je 45-godišnji Federer, koji je posljednji put nastupio na US Openu 2019., a karijeru završio 2022. godine.

“Nevjerojatno je. Vežu me nevjerojatne uspomene uz ovaj teren, ovdašnje navijače i sam grad. Sve je ovdje počelo 2004. i 2005. godine – moja ljubav prema New Yorku i te pobjede”, dodao je.

Federer se prisjetio svog prvog nastupa u New Yorku 1998. godine kada je u juniorskoj konkurenciji stigao do finala. Tri godine kasnije, u debiju na centralnom terenu poražen je u tri seta od Andrea Agassija.

“Razbio me je sa 6:1, 6:2, 6:4. Nisam imao šanse. I pomislio sam: ‘U redu, nije to tako lako’. Ali, i pored toga, zauvek ću pamtiti ovaj centralni teren”, rekao je Federer koji je 2005. godine pobijedio Agassija i osvojio svoj drugi od pet uzastopnih naslova na US Openu.

“Taj meč protiv Andrea je bio poseban – igrati sam protiv legende koja se približavala kraju svoje karijere, to što smo imali priliku igrati jedan protiv drugog. I svaki igrač protiv kojeg sam imao priliku igrati u finalima ovdje također je bio pobjedniik US Opena. To je bio nevjerovatan niz. Uživao sam u tome”, zaključio je Federer koji je svoj posljednji naslov u New Yorku osvojio 2008.