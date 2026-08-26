Otpisali su ga u BiH, a sada je hit: Šuška se o transferu od 40 milijuna eura

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AP Photo/Ivan Valencia via Guliver

Kevin Viveros prije samo je tri godine bio na margini u Sarajevu sa svega devet odigranih minuta.

Sada je ovaj 26-godišnji Kolumbijac vodeći strijelac brazilske lige sa 16 golova, udarna igla Athletico Paranaensea i napadač oko kojeg se u kontekstu europskih transfera spominju cifre do 40 milijuna eura.

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Na Koševo je stigao 2023. iz venezuelanskog Caraboba, no jedine minute upisao je u kvalifikacijama Konferencijske lige protiv Torpeda Kutaisija. Nakon posudbi eksplodirao je u Atletico Nacionalu, koji ga je otkupio od Sarajeva za 1,2 milijuna eura uz postotak od iduće prodaje.

Athletico Paranaense platio je pet milijuna dolara za 70 posto njegovih prava i učinio ga najskupljim pojačanjem u klupskoj povijesti. Investicija se višestruko isplatila, Viveros sa 16 golova predvodi ljestvicu strijelaca Brasileiraa i drži klub u samom vrhu tablice.

Njegove su izvedbe privukle interes iz Europe, a vrijednost na Transfermarktu skočila mu je na 10 milijuna eura. Sarajevo je iz ove priče izvuklo značajan novac kroz otkup i postotak pri transferu u Brazil, a pripast će im i dio novca od budućeg transfera kroz Fifin mehanizam solidarnosti.