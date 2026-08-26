VIDEO / Ronaldova ljutita reakcija o kojoj se priča: Trener otkrio zašto ga je izvadio na poluvremenu

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Cristiano Ronaldo našao se u središtu pozornosti nakon ljutite reakcije na kraju prvog dijela utakmice protiv Al Ettifaqa.

Trener Al Nassra Ange Postecoglu zamijenio je Ronalda već na poluvremenu utakmice. Ronaldo je u 46. minuti ustupio mjesto Abdullahu Al Khaibariju, a na kraju prvog dijela susreta ljutito je napustio teren i skinuo kapetansku traku.

Iako je Al Nassr gubio 2:0, nakon što im je vratar Bento dobio izravni crveni karton u 12. minuti, a zamjenski golman Al Otaibi katastrofalno reagirao kod oba gola Dude i Medrana, uslijedio je preokret.

Junak je bio Sadio Mane koji je uz dvije asistencije Joãa Feliksa postigao dva pogotka, dok je jedan dodao Al Amri. Al Nassr je tako slavio s 3:2 i stigao do treće pobjede u tri prvenstvena kola, no glavna tema susreta ipak je ostala Ronaldova ljutita reakcija na izmjenu.

“Kada sam radio izmjene, uključujući i izvlačenje Ronalda iz igre, vjerovao sam da igrači koji ulaze mogu napraviti razliku na terenu. Stigao sam ovdje kako bih pomogao igračima i iznimno sam ponosan na njih jer je svaka zamjena dala pozitivan doprinos. Tu sam da pomognem momčadi onime što vidim, a svi znaju da Ronaldo nije igrao jako dugo. Odradio je izuzetno dobar posao u prvom poluvremenu, a mi smo se potom odlučili za drugačiji pristup. Sva zasluga ide igračima koji su u ovakvim uvjetima pružili fantastičnu predstavu”, objasnio je odluku Postecoglu da Ronalda ostavi na klupi u nastavku utakmice.

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