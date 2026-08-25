Alcaraz i Serena Williams ispali u četvrtfinalu mješovitih parova na US Openu

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(AP Photo/Yuki Iwamura) via Guliver Image

Carlos Alcaraz i Serena Williams dobili su pozivnicu za turnir mješovitih parova na US Openu. Tamo su u prvom kolu svladali Erin Routliffe i Lloyda Glasspoola da bi nekoliko sati kasnije ipak izgubili od Belinde Benčić i Flavija Cobollija.

Za Alcaraza i Williams ovo je bio povratnički turnir. Španjolac se tenisu vratio nakon ozljede ručnog zgloba koju je zadobio u Barceloni nekoliko tjedana prije Roland Garrosa dok se Amerikanka vraća nakon ozljede s travnatog dijela sezone.

Tako ne čudi što je španjolsko-američka kombinacija zapela na drugom meču u istom danu. Format mješovitih parova je kraći pa se setovi igraju do četiri gema (osim ako oba para dođu do tri osvojena gema) te se u trećem setu igra meč tie-break do 10.

Benčić i Cobolli su ovom pobjedom izborili polufinale gdje će igrati protiv bračnog para Elina Svitolina / Gael Monfils dok će u drugom polufinalu Karolina Muchova i Jakub Menšik snage odmjeriti s pobjednikom susreta između parova Mirra Andreeva / Andrey Rublev i Diana Shnaider / Casper Ruud.