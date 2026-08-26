Hrgović: Za Itaumu bi bilo najbolje da izgubi ovu borbu i da ga prebijem

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Connor McMain/Every Second Media via Guliver Images

Filip Hrgović (34) u subotu će u londonskoj O2 Areni boksati protiv 21-godišnjeg Mosesa Itaume za upražnjeni IBF-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Uoči najvećeg meča karijere hrvatski boksač bez zadrške je govorio o mladom Britancu, poručivši kako bi mu poraz mogao biti koristan.

Hrgović smatra da bi Itauma mogao imati problema s velikom slavom i novcem koji bi stigli eventualnim osvajanjem titule u tako ranoj dobi.

“Mislim da bi za njega bilo najbolje da izgubi ovu borbu i da ga prebijem, jer ga može uništiti ako tako mlad osvoji svjetsku titulu. Glava mu je već u oblacima, već je u zabludi. Mislim da to može uništiti nekoga tko nije spreman za takvu slavu i takav novac. To ti može uništiti dušu, možeš izgubiti sebe”, rekao je Hrgović.

Hrgović pred najveći meč karijere: ‘Svijet me otpisao, svi očekuju Itauminu pobjedu, ali…’

“On je dijete”

Hrvatski teškaš smatra da Itauma još nema dovoljno iskustva za pritisak koji donosi status svjetskog prvaka. Posebno mu smeta što je Britanac vrlo brzo postao velika zvijezda nakon ulaska u profesionalni boks.

“On je dijete. Neiskusan je. Od juniorske razine do profesionalaca imao je nekoliko borbi i postao zvijezda. Svi mu tapšu po leđima, govore mu da je najbolji, da je sljedeći Muhammad Ali ili novi Mike Tyson. On jednostavno nije takav u stvarnosti”, poručio je Hrgović.

Itauma bi pobjedom postao drugi najmlađi svjetski prvak u povijesti teške kategorije, iza Mikea Tysona. U profesionalnoj karijeri još ne zna za poraz, a ostvario je svih 14 pobjeda, od čega 12 nokautom.

Itauma mu odgovorio

Britanac nije ostao dužan Hrgoviću te je priznao da ga njegove izjave počinju iritirati, iako dio poruke može razumjeti.

“Ne bih rekao da je u pravu, ali mogu čuti što govori. Ako pobijedim ovu borbu, možda to neće biti dobro za moju dušu. To mogu razumjeti. Ali to nije razlog zbog kojeg ću izaći i ne pokušati pobijediti zbog svoje duše. To ne bi bila dobra ideja”, rekao je Itauma.

Hrgović u meč ulazi s 20 pobjeda i jednim porazom, dok je Itauma i dalje neporažen. Posljednju borbu hrvatski boksač odradio je u svibnju , kada je svladao Davida Allena. Unatoč Hrgovićevom iskustvu, Itauma je uoči subotnjeg okršaja veliki favorit.