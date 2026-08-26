Varaždin već pronašao zamjenu za Zeleniku?

McCrorie je ponikao u Rangersu, a nakon brojnih posudbi 2024. godine napustio je klub zbog nedovoljne minutaže. Potom je branio za Kilmarnock, dok je prošlu sezonu proveo na posudbi u danskom Esbjergu. Od ljeta je slobodan igrač, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 600 tisuća eura.

Škotski vratar ranije je dobivao pozive u reprezentaciju, no nije izborio mjesto na Svjetskom prvenstvu. Dolazak u Varaždin mogao bi mu pomoći u povratku na reprezentativni radar pod novim izbornikom Sebastienom Pocognolijem.

Za mjesto prvog vratara u Varaždinu konkurirat će mu Josip Silić.