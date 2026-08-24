Hrgović pred najveći meč karijere: ‘Svijet me otpisao, svi očekuju Itauminu pobjedu, ali…’

Bit će mu to peta uzastopna borba protiv britanskog boksača, ali prvi put u tom nizu u ring ulazi kao autsajder.

“Ako izgubim, svijet me ionako već otpisao. Svi očekuju njegovu pobjedu, tako da nemam puno toga za izgubiti. Ako se dogodi poraz, ljudi su to ionako očekivali”, poručio je Hrgović u razgovoru za Ring Magazine.

Hrvatski teškaš svjestan je da bi eventualni poraz mogao ozbiljno utjecati na nastavak karijere. Ugovor mu omogućuje još jednu borbu nakon poraza, no nakon 20 godina u boksu svjestan je da nema beskonačno vremena za novi napad na vrh.

“U ugovoru imam povratničku borbu. Dakle, ako izgubim, za mene se vjerojatno približava kraj. U boksu sam već 20 godina, ali i dalje se osjećam dobro i još uvijek imam želju trenirati, sparirati i trčati”, rekao je.

“Mislim da nikada nisam bio bolji i osjećam da ću ga pobijediti. Ali ako izgubim, to će definitivno biti svojevrstan znak da sam blizu kraja”, dodao je Hrgović.

Hrgović je jedini profesionalni poraz doživio u lipnju 2024. protiv Daniela Duboisa, u meču koji je prekinut zbog posjekotina. Nakon toga ponovno je nanizao pobjede i vratio se među najbolje svjetske teškaše.

“To čak nije ni sport. To je poput rata, poput bitke. Sve sam izdržao i još uvijek sam ovdje, s 34 godine u sjajnoj poziciji. Među pet sam najboljih na svijetu i sudjelujem u jednoj od najvećih borbi u kategoriji”, izjavio je.

“Ponosan sam na sebe. I vjerujem da ću pobijediti ovog tipa”, zaključio je Hrgović.

Pobjednika dvoboja u Londonu već čeka nova obaveza. Novi IBF-ov prvak u prvoj obrani naslova morat će boksati protiv prvog izazivača Franka Sancheza.