Varaždin već pronašao zamjenu za Zeleniku?

Varaždin je ostao bez kapetana i prvog vratara Olivera Zelenike, koji je karijeru nastavio u ciparskom APOEL-u, no čini se da hrvatski prvoligaš nije dugo tražio njegovu zamjenu.
Prema pisanju škotskih medija, na putu prema Varaždinu je 28-godišnji Robby McCrorie, koji bi stigao bez odštete.
McCrorie je ponikao u Rangersu, a nakon brojnih posudbi 2024. godine napustio je klub zbog nedovoljne minutaže. Potom je branio za Kilmarnock, dok je prošlu sezonu proveo na posudbi u danskom Esbjergu. Od ljeta je slobodan igrač, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 600 tisuća eura.
Škotski vratar ranije je dobivao pozive u reprezentaciju, no nije izborio mjesto na Svjetskom prvenstvu. Dolazak u Varaždin mogao bi mu pomoći u povratku na reprezentativni radar pod novim izbornikom Sebastienom Pocognolijem.
Za mjesto prvog vratara u Varaždinu konkurirat će mu Josip Silić.
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