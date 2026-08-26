Dinamo doveo talentiranog veznjaka iz Urugvaja, evo koliko je plaćen

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GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je potvrdio dolazak novog igrača. U Maksimir stiže 19-godišnji urugvajski veznjak Lautaro Ultra, koji je dosad igrao za Oriental de La Paz. S hrvatskim prvakom potpisao je ugovor na četiri godine.

Dinamo je za njegov transfer izdvojio 200 tisuća eura, a kroz bonuse odšteta može narasti za još 500 tisuća. Urugvajskom klubu pripada i 10 posto od budućeg transfera.

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“Lijepe vijesti stižu nam iz Zagreba – Lautaro Ultra je Plavi! Nadareni devetnaestogodišnjak na Maksimir dolazi iz urugvajskog Club Orientala, a prirodne pozicije su mu one centralnog i zadnjeg veznog. U seniorskoj je konkurenciji debitirao s tek navršenih 17 godina, nastupao je za U18 reprezentaciju Urugvaja, a ovog se ljeta našao i na širem popisu urugvajske U20 reprezentacije”, stoji u objavi Dinama.

Ultra je rođen 21. svibnja 2007. godine, a primarna pozicija mu je zadnji vezni. Može igrati i nešto ofenzivnije, a njegova je glavna zadaća povezivanje obrane i veznog reda.

Nogometni put započeo je u Peñarolu iz Doloresa, nakon čega je prešao u Oriental de La Paz. Za seniorsku momčad debitirao je sa 17 godina te se brzo nametnuo kao jedan od zanimljivijih mladih igrača kluba.

Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 200 tisuća eura, no u Dinamu vjeruju da bi ona kroz njegov razvoj mogla značajno porasti. Zagrepčani ga vide kao investiciju za budućnost i igrača koji bi se u narednim godinama mogao boriti za mjesto u veznom redu.

Ultra iza sebe ima i nastupe za mlađe reprezentativne selekcije Urugvaja. Igrao je za U-18 reprezentaciju, a ovog ljeta našao se i na širem popisu U-20 momčadi.