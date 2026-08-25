Hrvatski dvojac i četverac na pariće u polufinalima SP-a

Hrvatski predstavnici uspješno su odradili posao ovog utorka na Svjetskom prvenstvu u veslanju, koje se održava u Amsterdamu te su izborena dva polufinala.

Hrvatski četverac na pariće, kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja, izborio je izravan proboj u polufinale nakon što je pobijedio u svojoj četvrtfinalnoj skupini ispred Velike Britanije, Estonije i Švicarske.

Hrvatska posada je ostvarila vrijeme 6:20.85 što je ukupno bilo sedmo vrijeme u četvrtfinalu. Brže su od hrvatskog četverca bile posade Italije, Kine, Rumunjske, Njemačke, Australije i Poljske.

Sinkovići pobjedom otvorili SP u Amsterdamu i izborili četvrtfinale

Polufinalne utrke na rasporedu su u četvrtak, u 15.57 i 16.02 sati.