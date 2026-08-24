Dobar početak hrvatskih veslača na SP-u, dva dvojca u polufinalu

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AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Oba hrvatska dvojca bez kormilara plasirala su se u polufinale Svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu.

Sestre Josipa i Ivana Jurković su na nemirnoj stazi i kontra vjetru, te unatoč činjenici da godinu dana nisu zajedno nastupale, uspjele proći u polufinale. Sestre Jurković su na kraju u cilj stigle kao četvrte iza Čileanki, Čehinja i Njemica, ali njihov napor nije ostao bez nagrade.

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Ostvarili su vrijeme od 8:02.70 minuta, što ih je odvelo u polufinale Svjetskog prvenstva.

Anton i Patrik Lončarić u muškom dvojcu bez bili drugi u vrlo jakoj skupini. S vremenom od 7:12.04 minuta bili su iza svjetskih prvaka Welcha i Taylora iz Novog Zelanda, ali ispred švicarske posade Plock – Brunner, koji su na prošlom SP bili brončani.

Popodne još nastupaju braća Sinković u dvojcu na pariće.