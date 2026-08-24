Hrvatske odbojkašice velikim preokretom stigle do pobjede u ključnoj utakmici na Europskom prvenstvu

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Hrvatske odbojkašice upisale su i prvu pobjedu na Europskom prvenstvu u Göteborgu svladavši u 3. kolu velikim preokretom Slovačku s 3-2 (25-27, 19-25, 25-21, 25-22, 15-11).

Hrvatice su slavile u presudnom meču za plasman u drugu fazu, iako su gubile s 0-2 u setovima. Prvi set su izgubile nakon velike borbe, vodile su s 19-16, ali Slovakinje su bolje odigrale završnicu. Ipak, nakon gubitka dva seta i suočeni s ispadanjem s EP-a, Hrvatska je u preostala tri seta pronašla igru, pogotovo u bloku, i zasluženo došle do važne pobjede protiv Slovakinja.

Hrvatske odbojkašice upisale drugi poraz na EP-u

Hrvatska sada ima dobre šanse za plasman u playoff osmine finala, unatoč porazima od Francuske i Italije. Sljedeći susret igraju 25. kolovoza protiv domaćina Švedske, a dva dana kasnije očekuje ih dvoboj s Crnogorkama.

S jednom pobjedom iz ta dva susreta Hrvatska bi gotovo sigurno išla dalje, jer su Slovakinje izgubile i od Šveđanki s 3-2.