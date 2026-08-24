Sinkovići pobjedom otvorili SP u Amsterdamu i izborili četvrtfinale

Braća Martin i Valent Sinković uspješno su otvorili nastup na Svjetskom prvenstvu u Amsterdamu u dvojcu na pariće.
U petoj kvalifikacijskoj skupini kroz cilj su Sinkovići prošli prvi s vremenom 6:46.35 minuta, ispred francuske posade koja je završila druga s 6:46.95. Prva dva dvojca iz svake kvalifikacijske skupine izravno su izborila mjesto u četvrtfinalu.
“Evo, gotova je prva utrka i pobjeda, super. Nikad nije lako u prvoj utrci, ali mislim da smo dobro veslali.“, rekao je Valent Sinković. “Za sada smo zadovoljni ovime. Idemo sutra po polufinale i tako dalje“, dodao je Martin Sinković.
U ostalim skupinama pobjede su ostvarile posade Velike Britanije, Rumunjske, Nizozemske i Srbije, dok su se među izravnim četvrtfinalistima našli i Španjolska, Novi Zeland, Češka i Belgija.
Sinkoviće već sutra očekuje novi nastup na regatnoj stazi u Bosbaanu. Četvrtfinalne utrke dvojca na pariće na rasporedu su od 15 sati, a sljedeći cilj hrvatskog dvojca je plasman u polufinale.
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