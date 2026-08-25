Hrvatska nakon drame izgubila od domaćina Eura, treba joj pobjeda protiv Crne gore za osminu finala

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Foto: Hrvatski odbojkaški savez

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija je u utorak navečer tražila je pobjedu s kojom bi došle na korak od prolaska u osminu finala Europskog prvenstva. Protivnice u Goteborgu su im bile domaće Šveđanke, a Hrvataska je, unatoč vodstvu od 2-0 u setovima, na kraju potpisala poraz.

Odabranice Igora Arbutine igrale su sjajan prvi set, a ključno odvajanje napravljeno je već početkom seta kada je Hrvatska odjurila na 7:3. Do kraja seta ta je prednost rasla i u jednom trenutku rezultat je bio 19:9. Set je Hrvatska na kraju osvojila s 25:16.

Drugi set donio je nešto izjednačeniju bitku pa je Švedska u ranijoj fazi seta nekoliko puta vodila s dva poena razlike. Ipak, Hrvatska je sredinom pobjegla i na +5 (18:13). Nakon minute odmora švedskog izbornika domaće odbojkašice su se primaknule na 19:17, ali je Hrvatska na kraju uspjela osvojiti set s 25:22 i doći na set od važne pobjede.

U trećem setu Šveđanke su ipak pokazale zašto su uoči meča bile favoritkinje te su s 25:19 smanjile zaostatak na 2-1 u setovima. Domaćin je nakon toga pronašao svoju igru pa je u četvrtom setu bio bolji s 25:16.

Tako je odluka u pobjedniku pala u petom setu koji se igra minimalno do 15 poena. Nakon velike drame tamo je s 23:21 bolja bila Švedska koja je kompletirala preokret u Goteborgu.

Hrvatska će u posljednjem kolu igrati protiv Crne Gore te će u tom susretu, ako Crnogorke izgube od Slovačke u srijedu, tražiti pobjedu s kojom će nakon pet godina izboriti osminu finala Europskog prvenstva.