Gvardiol preuzima novu ulogu u Man. Cityju: Maresca je sve iznenadio ovim potezom

Nogomet 24. kol 20268:54 1 komentar
Chris Radburn, Reuters via Guliver

Debitantski nastup Enza Maresce na klupi Manchester Cityja u Premier ligi donio je dramatičan preokret protiv Bournemoutha (2:1), ali i prve jasne naznake kako novi menadžer vidi Joška Gvardiola.

Umjesto klasične uloge u obrambenoj liniji, hrvatski reprezentativac na startu nove sezone dobio je znatno drugačije, taktički zahtjevnije zadatke koji donose veliku dozu rizika, ali i slobodu u napadu.

Kako analiziraju ugledni mediji, predvođeni The Athleticom i BBC-jem, Gvardiolova nova uloga u Marescinom sustavu zahtijeva iznimno visoke izlaske na protivničku polovicu i aktivno sudjelovanje u pritisku, što se tijekom utakmice pokazalo kao mač s dvije oštrice.

U analizi The Athletica naglašava se da Maresca od Gvardiola traži da se pri napadačkim akcijama i presingu pomiče daleko od svoje primarne pozicije na lijevoj strani. Međutim, kada Hrvat ne uspijeva osvojiti loptu visoko na terenu, obrambena struktura Cityja upada u probleme, zbog čega se od njega traži nikad veća taktička disciplina i moć ponavljanja.

U tim situacijama desni bek Rico Lewis primoran je ulaziti u sredinu kako bi s preostalom dvojicom stopera formirao trojku u obrambenoj liniji. Zbog te transformacije ostaju prazni prostori na bokovima — što je Bournemouth u prvom poluvremenu vješto iskoristio i preko Marcusa Taverniera stigao do vodstva, dok je Gvardiol u toj akciji ostao visoko postavljen.

BBC u svom osvrtu također primjećuje prilagodbu na novu taktičku postavku, uz opasku:

“Je li bolji na lijevom boku ili u sredini? Što god od toga bilo, Hrvata ‘nigdje nije bilo’ kod vodećeg pogotka Bournemoutha, prije nego što se pojavio u sudačkoj nadoknadi i hladnokrvno poentirao.”

Iza svega se krije potpuno neočekivana odluka Maresce da u utakmicu krene sa stoperom Marcom Guehijem na zadnjem veznom. City je tako startao u neobičnoj, ali za Marescu prepoznatljivoj 3-3-3-1 formaciju u kojoj je središnji stoper postavljen na nisko postavljenu ‘šesticu’.

BBC ističe da ovo neće nužno biti formacija u kojoj će Građani igrati cijele sezone, već se iza svega krije nedostatak igrača koji trenutno mogu adekvatno pokriti tu poziciju. Napominju i kako je to znakovito za – Matea Kovačića. Iako nije zadnji vezni koji bi na isti način mogao pokriti ove specifične taktičke zadatke Pepovog nasljednika, Englezi ističu da je time Maresca pokazao kakav mu je status, a da mu nimalo neće pomoći niti dolazak sjajnog mladog Ayyouba Bouaddija, čiji je prelazak iz Lillea jučer dogovoren za 100 milijuna eura.

Jason Cairnduff, Reuters via Guliver

“S obzirom na to da je Cityju nedostajalo opcija u sredini terena, talijanski je stručnjak umjesto u obranu gurnuo Guéhija u veznu liniju da glumi ‘razgrađivača’ protivničkih napada. Unatoč tome što mu to nije prirodna pozicija te je u drugom dijelu promašio čisti zicer s pola metra, upravo je Guéhi u 84. minuti glavom pogodio za 1:1 i pokrenuo veliki preokret”; piše BBC.

Trenutak odluke stigao je u 94. minuti. Rayan Cherki proigrao je Gvardiola koji se iz drugog plana ubacio u prazan prostor i u stilu rutinskog napadača matirao Đorđa Petrovića. Iako je pomoćni sudac označio zaleđe, VAR provjera potvrdila je da je obrambeni igrač gostiju James Hill kasnio s izlaskom.

Iako je utakmica otkrila da Maresca još uvijek traži prave mehanizme u veznom redu i obrani, nova uloga data Gvardiolu pokazala je da će Hrvat u ovom sustavu imati znatno veću slobodu kretanja i utjecaj na napadačku igru Cityja, ali i imati nikad već odgovornost koja će pogurati prema daljnjem taktičkom sazrijevanju.

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