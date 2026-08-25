Direktor Nizozemske predstavio Xavija pa šokirao izjavom: ‘Bio nam je tek treći izbor’

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(AP Photo/Chris Carlson) via Guliver Image

Xavi Hernández (46) službeno je preuzeo nizozemsku reprezentaciju, no predstavljanje novog izbornika nije prošlo bez pitanja o tome kako je uopće izabran. Nizozemski nogometni savez otkrio je da bivši trener Barcelone nije bio prvi, pa čak ni drugi izbor za nasljednika Ronalda Koemana.

Direktor nogometa nizozemskog saveza Nigel de Jong objasnio je da su Nizozemci najprije pokušali angažirati Pepa Guardiolu, koji je odlučio uzeti jednogodišnju stanku. Nakon njega kontaktirali su Arnea Slota, no bivši trener Liverpoola odlučio je ostati u klupskom nogometu. Tek tada otvorila se mogućnost dolaska Xavija.

“Naša prva opcija bio je Pep Guardiola. Nakon njega razgovarali smo s Arneom Slotom, a zatim smo došli do Xavija. Smatramo da je on najbolja opcija za ovaj trenutak”, objasnio je de Jong.

Xavi je očekivano dobio pitanje smeta li mu činjenica da je bio tek treći kandidat. Španjolac nije tome pridavao posebnu važnost.

“Nije me briga jesam li bio treći izbor ili deseti. Velika mi je čast biti ovdje”, rekao je Xavi.

Novi izbornik istaknuo je kako osjeća posebnu povezanost s nizozemskim nogometom, koji je imao velik utjecaj na njegov razvoj tijekom boravka u Barceloninoj akademiji.

“Kao netko tko je odrastao u Barceloninoj akademiji, pod velikim utjecajem Johana Cruyffa i nizozemskog nogometa, osjećam posebnu povezanost s ovom zemljom”, poručio je Xavi.

Najavio je i promjenu nogometne filozofije. Želi da Nizozemska ponovno igra ofenzivno, s velikim posjedom lopte i kontrolom utakmice, nakon kritika na račun defenzivnijeg pristupa na Svjetskom prvenstvu 2026.

“Želim igrati ofenzivno, s posjedom lopte i kontrolom utakmice. Ako igramo dobro, dominiramo i preuzmemo inicijativu, bit ćemo bliže pobjedama”, rekao je Xavi.

Xavi je potpisao četverogodišnji ugovor, koji vrijedi do Svjetskog prvenstva 2030. godine. Ovo će mu biti prvi posao u reprezentativnom nogometu nakon što je 2024. napustio Barcelonu.

Prvi veliki test očekuje ga krajem rujna protiv Njemačke u Ligi nacija. Njegov je zadatak vratiti prepoznatljiv napadački identitet reprezentaciji koja se tradicionalno oslanja na posjed i dominaciju, ali istovremeno ima dovoljno kvalitetnih igrača za visoke ambicije.