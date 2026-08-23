Hajduk razbio Osijek i u dobrom raspoloženju putuje u Poljsku na utakmicu sezone

Nogomet 23. kol 202622:55 > 22:55 1 komentar
Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U posljednjem susretu četvrtog kola HNL-a nogometaši Hajduka su na svom Poljudu svladali do ove nedjelje nepobjedivi Osijek, bilo je 4:0 za Splićane.

Hajduk je poveo u devetoj minuti golom novog igrača Etnika Brrutija, dok je Marko Livaja u 54. minuti bio strijelac za 2:0. Tim golom je Livaja došao do 107. pogotka u dresu Splićana u službenim utakmicama čime se izjednačio s legendarnim igračem Hajduka Bernardom Vukasom.

U 83. minuti je Bamba bio strijelac za 3:0, dok je konačnih 4:0 postavio Šimun Hrgović golom u 90. minuti.

Nakon tri startne pobjede bio je ovo prvi poraz Osječana. Hajduk nakon četiri odigrane utakmice ima dvije pobjede, remi i poraz te se nalazi na četvrtom mjestu ljestvice.

U uvodnim minutama nešto je agilniji bio Osijek, ali izglednih prilika pred splitskim vratima nije bilo. Prvu pravu šansu Hajduk je pretvorio u pogodak. U devetoj minuti je Huram probio lijevu stranu i ubacio. Lopta je stigla do nečuvanog Brrutija koji je razveselio Poljud i zabio za 1:0.

Nakon primljenog pogotka Osječani su izgledali još angažiranije. Nakon nekoliko solidnih situacija u 21. minuti su gosti bili u odličnoj poziciji za izjednačenje. Bukvić je vrlo lijepo proigrao Omerovića čiji je udarac i izjednačenje dobrom reakcijom spriječio domaći golman Silić.

U tim je minutama Osijek izgledao bolje, a onda su gosti u 34. minuti doživjeli novi udarac. Mustafić je zaradio crveni karton nakon procjene da je kao posljednji igrač spriječio opasan domaći napad.

Hajduk je mogao na odmor otići s dva gola prednosti, ali se u završnici prvog dijela istaknuo osječki golman Malenica. Obranio je odlično udarac Pajazitija u 45. minuti.

Splićani su do novog pogotka stigli u 54. minuti. Opet je Huram zakuhao na svojoj lijevoj strani, a lopta je nakon ubačaja stigla do Livaje koji nije imao težak zadatak već je samo dovršio posao za 2:0.

U 68. minuti Hajduk je imao nekoliko situacija kada je mogao postići treći pogodak, ali odlične šanse Šotičeka i Bambe uspijevali su blokirati i zaustaviti gostujući igrači. Uslijedio je treći pogodak. Šotiček je puno toga pripremio Bambi, a ovaj je odlično potegnuo sa 16 metara i pogodio pod gredu za 3:0. Sve je zaključio Hrgović koji je u 90. minuti zabio četvrti splitski gol nedjeljne večeri.

23. kol - 22:52

KRAJ UTAKMICE

Hajduk je s 4:0 porazio Osijek u četvrtom kolu HNL-a te će u sjajnom raspoloženju otputovati u Poljsku na uzvrat s Rakowom. Prva utakmica play-offa Konferencijske lige završila je 2:2 na Poljudu. 

23. kol - 22:51

90' GOL

Šimun Hrgović je s desne strane Hajdukovog napada uputio udarac s dvadesetak metara, a njegova lopta na putu do gola je prevarila Malenicu te je mladi Hajdukov igrač upisao svoj prvijenac u dresu Hajduka. 

23. kol - 22:43

83' GOL

Abdoulie Sanyang Bamba sjajno je pogodio za 3:0 Hajduka. Gambijac se sjajno izbacio na lijevu nogu i u rašlje pogodio za 3:0. 

23. kol - 22:40

80'

Pucao je Luka Vrbančić iz slobodnog udarca, no taj pokušaj nije bio opasan za gol Hajduka.

23. kol - 22:40

79' Žuti karton za Hajduk

Dalisson je zbog rušenja Ljatifija zaradio žuti karton. 

23. kol - 22:33

73' Zamjene kod Osijeka

Armando Leon izašao je iz igre, a zamijenio ga je Balelo. 

23. kol - 22:31

72' Zamjene kod Hajduka

Zbog ozljede je teren napustio Luka Hodak. Njega je zamijenio Šimun Hrgović dok je Dalisson zamijenio Anđela Šutala. 

23. kol - 22:28

67' Velika prilika za Hajduk

Bamba je sjajno prošao po desnoj strani te je njegova lopta stigla do Šotičeka čiji je udarac blokiran na crti. Ubrzo zatim pucao je i Bamba, a i njegov udarac zaustavljen je osječkim blokom. 

23. kol - 22:24

64' Zamjene kod Hajduka

Adam Huram, Etnik Brruti i Marko Livaja ustupili su mjesto Abdoulieju Sanyangu Bambi, Marinu Šotičeku i Micheelu Šegi. 

23. kol - 22:23

63'

Imao je odmah Ljatifi priliku za pogodak. Ubačena je lopta s desne strane, a Ljatifi je glavom ipak pogodio visoko iznad gola Hajduka. 

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