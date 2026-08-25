Nottingham Forest za rekordan iznos doveo napadača Chelseaja

Podijeli :

Derik Hamilton via Guliver Image

Nekadašnji europski prvak Nottingham Forest prošle godine borio se za ostanak u Premier ligi paralelno igrajući Europsku ligu gdje su ispali u polufinalu. Ove sezone promijenili su i trener te sada Oliver Glasner želi pojačati svoju ekipu.

Posebno su u Nottinghamu tanki u napadu nakon odlaska Taiwa Awoniyija pa su u Forestu zagrabili u džep za novog napadača.

Kako javlja The Athletic, izbor je pao na napadaču Chelseaja Liamu Delapu kojega će platiti 52 milijuna eura s mogućnošću da ta cifra uz bonuse naraste do 58 milijuna.

Potpisivanjem Delapa, koji je za Chelsea u Premier ligi zabio jedan gol, srušit će rekord kluba po ulaznom iznosu transfera. Naime, ova 52 milijuna eura nadmašit će dovođenje Omarija Hutchinsona iz Ipswicha prošle godine.

Nottingham je u prvom kolu Premier lige tijesno izgubio od Leedsa, a večeras će protiv istog protivnika snage odmjeriti u drugom kolu EFL Kupa.