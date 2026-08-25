Splitski tenisač na US Openu upisao prvu Grand Slam pobjedu

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U utorak navečer krenule su kvalifikacije za posljednji Grand Slam sezone, US Open. Tamo je Hrvatska imala dva predstavnika, obojicu iz Splita, a prvi je na teren izašao Luka Mikrut kojemu je protivnik bio Španjolac Nikolas Sanchez Izquierdo. Njega je hrvatski tenisač porazio s 2-0 u setovima.

U prvom setu Mikrut je bio siguran na svom servisu, a jedine probleme imao je odmah nakon breaka za 4:2 kada je morao spasiti jednu break loptu. Nakon što je to napravio, imao je dvije set-lopte za 6:2, no Španjolac je uspio to spasiti i smanjiti na 5:3. Međutim, Splićanin je potom ostao smiren te je bez izgubljenog poena odservirao za 6:3 i dolazak na set od prve Grand Slam pobjede.

Hrvatski tenisač je i u drugom setu bio siguran na početnom udarcu, a na servisu Sancheza Izquierda stalno je prijetio što mu se isplatilo u petom gemu. Tada je bez izgubljenog poena napravio break i stigao na tri gema od pobjede u prvom kolu kvalifikacija US Opena.

Do kraja meča Mikrut je sačuvao tu prednost te je slavio sa 6:4, 6:4.

U drugom kolu Mikrut će igrati protiv pobjednika meča između mladog Francuza Moisea Kouamea i domaćeg tenisača Nishesa Basavareddyja.

Kasnije večeras na teren će i Borna Gojo koji će igrati protiv Čeha Zdeneka Kolara. U glavnom ždrijebu u muškoj konkurenciji već se nalaze Dino Prižmić i Marin Čilić dok će u ženskoj konkurenciji igrati Donna Vekić, Petra Marčinko i Antonia Ružić.