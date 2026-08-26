Trener Rakowa otkrio koje tri stvari će biti ključne da dobiju Hajduk

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Tomasz Karczewski via Guliver

Rakow u četvrtak na svom terenu u Czestochowiji ugostit će Hajduk u uzvratnom dvoboju playoffa Konferencijske lige, a nakon splitskih 2:2 Poljaci u odlučujući susret ulaze s jednakim izgledima kao i Bili.

Uoči samog ogleda, trener domaćih Dawid Kroczek istaknuo je kako njegova momčad ima jasnu viziju i ne namjerava odstupiti od vlastite prepoznatljive igre.

Kroczek se osvrnuo i na činjenicu da je Hajduk uoči putovanja u Poljsku odradio team building.

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“Mi smo se pripremali normalno i imali dosta vremena. Znamo svoju strategiju. Ne treba kritizirati taj Hajdukov potez, samo je pitanje kada ga treba povući”, rekao je trener Rakowa.

U prvom susretu Poljaci nisu imali na raspolaganju Makucha, dok su mrežu Splićana tresli Emreli i Diaby. Na upit hoće li u uzvratu sva trojica istrčati od prve minute, strateg Rakowa ostao je tajnovit.

“Neću to reći, ali imam jasan plan”, kratko je odgovorio.

Kako je Rakow u proteklim nastupima pokazivao određeni pad u drugom dijelu utakmica, Kroczek je potvrdio da su upravo na tom detalju radili u pripremi za uzvrat.

“Analiziramo igru i njenu dinamiku. Pričali smo s igračima o stabilnosti i na tome radimo.”

Govoreći o presudnim čimbenicima za pobjedu nad Splićanima, izdvojio je tri ključna elementa.

“Najvažniji je naš DNA, disciplina i provođenje naših planova.”

Čuvar mreže Kacper Trelowski svjestan je da bi poravnata situacija mogla odvesti dvoboj sve do raspucavanja s bijele točke, naglasivši da je momčad spremna i za tu opciju.

“Nadam se da ćemo riješiti u regularnom dijelu, ali spreman sam na sve. Analizirat ćemo sve i bit ćemo spremni”, poručio je.

Za poljski sastav neće moći nastupiti pridošli Marko Perović jer nema pravo nastupa za ovaj meč, no trener je naglasio da novi igrač odlično trenira i dobro napreduje.

Hajduk u Poljsku stiže nakon 2:2 s Poljuda — utakmice u kojoj su imali prednost 2:1 i šansu za odlazak na ugodniju razliku, ali su zbog isključenja u samoj završnici primili izjednačujući gol. Pobjednik ovotjednog okršaja osigurat će plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.