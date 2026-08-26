Gvardiol dobio novog suigrača, City potpisao veznajaka za 100 milijuna eura

Manchester City je potpisao petogodišnji ugovor s veznim igračem Ayyoubom Bouaddijem, koji je stigao iz francuskog kluba Lillea, objavio je u srijedu engleski klub.

Iako financijske pojedinosti ugovora nisu otkrivene, britanski mediji pišu da je City za ovog 18-godišnjaka platio 86 milijuna funti (oko 100 milijuna eura). Joško Gvardiol tako dobiva novog suigrača.

“Za mene je Manchester City najbolji klub na svijetu. San mi je biti ovdje i moći se nazvati igračem Cityja. Veći dio života naporno sam radio kako bih postao najbolji mogući igrač i dosegnuo vrhunac u ovom sportu”, izjavio je Bouaddi.

Prošle je sezone upisao 30 nastupa u Ligue 1, nakon što je 2023. godine postao najmlađi igrač koji je zaigrao za Lille, debitiravši sa samo 16 godina.

Bouaddi je u svibnju debitirao za seniorsku reprezentaciju Maroka te je uvršten u sastav za Svjetsko prvenstvo. Na turniru je debitirao protiv Brazila i započeo pet od šest utakmica Maroka na putu do četvrtfinala.

City je prošlog mjeseca doveo i engleskog veznjaka Elliota Andersona iz Nottingham Foresta za iznos koji se procjenjuje na 116 milijuna funti (158 milijuna dolara). Veznjaci Rodri, Bernardo Silva i Tijjani Reijnders napustili su klub tijekom aktualnog prijelaznog roka.