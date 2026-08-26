Flick dobio pitanje o Livakoviću: ‘Vidjet ćemo’

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Barcelona bi uskoro trebala i službeno potvrditi dolazak hrvatskog reprezentativnog golmana Dominika Livakovića.

Njemački strateg na klupi španjolskog prvaka na konferenciji za medije, Hansi Flick, uoči dvoboja protiv Athletica (21 sat) ostao je suzdržan po pitanju tog transfera.

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Nakon što je govorio o nadolazećem susretu i trenutnom igračkom kadru, novinare je zanimalo što misli o dolasku hrvatskog golmana.

“Razgovarali smo o toj situaciji. Za mene je dobro imati iskusne golmane na raspolaganju za iduće godine. Sretni smo s Szczsenijem. Vdjet ćemo što će se dogoditi na tržištu. Imamo vremena donijeti odluku”, rekao je Flick.

Prema pisanju španjolskih medija, posao je u potpunosti dogovoren i Livaković bi trebao staviti potpis na ugovor s Barcelonom do 2030. godine. Plan Katalonaca jest da u budućnosti drži poziciju drugog golmana iza Joana Garcije. Budući da Wojciechu Szczesniju ugovor istječe 30. lipnja 2027. godine, upravo bi tada Livaković trebao preuzeti svoju ulogu u prvoj momčadi.

Španjolski izvori ranije su navodili kako će Livaković potpisati četverogodišnji ugovor, s time da bi prvu sezonu odradio na posudbi u drugom klubu, a to bi mogao biti Dinamo.

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