Otac Sergeja Jakirovića iskreno: ‘Nisam išao gledati njegovu utakmicu ni na Wembley, nemam volje…’

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Sergej Jakirović na sjajan je način otvorio novu sezonu s Hull Cityjem.

Nakon što je u prvom kolu Premier lige s 2:0 nadigrao Manchester United, njegov Hull City izborio je i plasman u treće kolo Carabao Cupa svladavši Stoke City nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca (1:1, 5:4).

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Uspjehe hrvatskog trenera s velikim ponosom prati i njegov otac Enver Jakirović, nekadašnji golman Veleža, koji je u razgovoru za portal Reprezentacija.ba otvoreno progovorio o emotivnim trenucima i obiteljskom gubitku.

“Malo sam u tuzi u posljednje vrijeme. Točnije, otkako sam ostao bez supruge koja mi je bila sve. Na njoj su bila četiri stupa kuće. Bili smo 50 godina u braku. Zbog toga nisam išao ni na Wembley. I Sergej je bio vezan za nju. Ona je živjela za njegovu karijeru. Kada je preminula, Sergej je bio u Dinamu, imao je utakmicu i pitao me: ‘Stari, što ću, što da radim?’ Rekao sam mu: ‘Ništa, sine. Vratiti je ne možemo. Profesionalac si. Idi u Rijeku, pobijedi i prvak si”, otkrio je Jakirovićev otac.

Priznao je i kako uživo nije pratio utakmice sina.

“Ni Zrinjskog, ni Rijeke, ni Dinama, kamoli sada u Engleskoj. Rekao sam mu: ‘Kupi mi veliki televizor, ja ću od kuće to polako.’ To je sve iza mene. Rekao sam već, najviše je to zbog smrti supruge. Kad nisam na Wembley otišao, što ću sad… Nemam volje. Ne bi me netko topom mogao natjerati”, kaže otac.

Enver je do svoje 18. godine branio u Veležu, nakon čega je zajedno s Vahidom Halilhodžićem otišao na posudbu u Neretvu iz Metkovića. Prisjetio se i jedne od najdramatičnijih uspomena iz Sergejeva djetinjstva, koja se dogodila još 1979. godine.

“Uzeo sam tada trogodišnjeg Sergeja i skočio s njim s drugog kata. Da, ne šalim se”, prisjetio se požara u stanu.

Istaknuo je Enver i da je Sergej “sve što je napravio, napravio svojim radom. Zato su plodovi danas posebno slatki”.