Omerović: Ne možemo podcijeniti Hajduk, pa ljudi imaju Livaju u napadu! Želim im da prođu u Europi

U posljednjem susretu četvrtog kola HNL-a nogometaši Hajduka su na svom Poljudu svladali Osijek s 4:0.
Hajduk je poveo u devetoj minuti golom novog igrača Etnika Brrutija, dok je Marko Livaja u 54. minuti bio strijelac za 2:0. Tim golom je Livaja došao do 107. pogotka u dresu Splićana u službenim utakmicama čime se izjednačio s legendarnim igračem Hajduka Bernardom Vukasom.
U 83. minuti je Bamba bio strijelac za 3:0, dok je konačnih 4:0 postavio Šimun Hrgović golom u 90. minuti.
Razmišljanja nakon utakmice podijelio je igrač Osijeka, Nail Omerović.
“Jako je teško sada komentirati. Bili smo u dobrom nizu. Crveni karton nas je omeo i utakmica je otišla na drugu stranu”, rekao je Omerović pa dodao:
“Mislim da smo prije crvenog kartona bili dobri i da je utakmica bila izjednačena, ali onda se sve promijenilo. Pokušali smo postići pogodak u drugom dijelu, no oni su imali svježinu i nismo uspjeli.”
Na pitanje jesu li Osječani podcijenili Hajduk, Omerović je dao jasan odgovor.
“Ne možemo mi podcijeniti Hajduk. Išli smo odigrati dobru utakmicu i nismo gledali njihov sastav. Ljudi imaju Livaju u napadu.”
Komentirao je i uzvrat Hajduka u Poljskoj kod Rakowa u playoffu Konferencijske lige.
“Nadamo se da će hrvatski klub proći dalje.”
Osijek nakon četiri kola ima devet bodova, a u idućem kolu igraju protiv Slaven Belupa.
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