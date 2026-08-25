Evo tko je Francuz od kojeg je Ivanišević napravio noćnu moru za ostale zvijezde

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AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Nakon što je u Cincinnatiju, uoči početka US Opena, nadigrao Francesa Tiafoea i ispisao povijest kao osvajač Mastersa 1000, 22-godišnji francuski tenisač Arthur Fils markerom je na TV kameri poslao jasnu poruku svima: "Tko će sada pričati?".

Iza njegove sirove snage, nevjerojatnog talenta za sport i nesalomljivog haićanskog mentaliteta stoji trenerska ruka legendarnog hrvatskog tenisača Gorana Ivaniševića. I sada je napokon svima jasno da je to partnerstvo koje iz temelja mijenja odnose snaga na ATP Touru.

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Arthur Fils, kad ga malo bolje pogledate, fizički podsjeća na boksača srednje kategorije, a eksplozivnošću na elitnog sprintera. Danas Arthur Fils predstavlja sami vrh novog vala svjetskog tenisa i spada među rijetke igrače koji su predodređeni da dominiraju svijetom tenisa sljedećih 10-ak godina.

Njegova igra drukčija je od većine igrača na ATP Touru i kombinacija je svega što je danas potrebno u vrhunskom tenisu; jako je eksplozivan u svakom mogućem kretanju, gotovo savršen u realizaciji taktičkih zamisli, a uz to se nevjerojatno lagano prilagođava igrajući na svim podlogama.

Kada je prelazio najkritičniju stepenicu u karijeri – a to je ona iz faze nadarenog mladića u osvajača velikih turnira – svoju igru povjerio je u ruke jednog od najcjenjenijih teniskih stručnjaka današnjice, Gorana Ivaniševića uz asistenciju trenera Ivana Cinkuša.

Plodovi tog partnerstva kulminirali su baš u Cincinnatiju, gdje je Fils nadigrao Francesa Tiafoea (6:3, 1:6, 6:0) te je osvojio svoj prvi ATP Masters 1000 naslov. Uz to je nakon tih 1000 osvojenih bodova skočio na 11. mjesto svjetske ljestvice što mu je naravno najviši ‘ranking’ u karijeri.

Poruka kritičarima i mentalitet ratnika

Trijumf u Cincinnatiju, koji su zbog ozljeda preskočila dva najbolja tenisača današnjice Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, bio je više od samog pehara – to je bila demonstracija mentalne čvrstine. Naime, nakon izgubljenog drugog seta, Fils je u svlačionici napravio ključni preokret:

“Jednostavno sam otišao do ogledala i rekao si: ‘Hajde, čovječe, učini nešto, pokaži nešto’, jer sam stvarno tonuo.”

Treći set riješio je bez izgubljenog gema (6:0), a potom markerom na kameri ispisao: “Who’s going to talk now?” (Tko će sada pričati?).

Kasnije je objasnio kakvu je poruku želio poslati:

“Ljudi su svašta pričali. Kada zbog ozljeda ili rane eliminacije nije išlo, ispalo je kao da sam zaboravio igrati tenis. Ne dopuštam da me to poremeti, ali koristim to kao gorivo. Kada postane teško, kažem si da nemam izbora. Ovo radim za sebe, svoj tim, ali i da dokažem onima koji sumnjaju u mene da su u krivu”, poručio je mladi francuski tenisač.

Korijeni, disciplina i haićanski duh

Arthur Fils rođen je 12. lipnja 2004. godine u predgrađu Pariza. Njegov teniski i životni put neraskidivo je vezan uz obitelj. Otac Jean-Philippe, koji je kao desetogodišnjak emigrirao s Haitija u Francusku i bavio se košarkom, uveo je Arthura u svijet tenisa kada mu je bilo pet godina. Majka Anne držala se podalje od medijske pozornosti i o njoj se zna tek da je bila ključna osoba u obitelji i bila je ključna za emotivnu stabilnost.

Očev odgoj temeljio se na disciplini, skromnosti i konceptu “čvrste ljubavi” (tough love). Upravo iz tih korijena Fils crpi svoju borbenost:

“To nije tipičan francuski mentalitet, već haićanski borbeni duh; tvrd, izdržljiv i beskompromisan.”

Taj spoj skromnosti izvan terena i šampionske drskosti na terenu omogućio mu je strelovit uspon kroz rigorozan sustav Francuskog teniskog saveza (FFT).

Odskakao je od tradicionalne francuske škole utemeljene na finesama i eleganciji jer je njegova igra od prvog dana bila poprilično sirova, ali opet drukčija. Nakon osvajanja prestižnog Orange Bowla (2020.) i izborenog juniorskog finala Roland Garrosa (2021.), seniorske titule u Lyonu (2023.) te Hamburga (2024., gdje je srušio Alexandera Zvereva), postavili su se temelji za ulazak u samu svjetsku elitu.

Kako je Goran preuzeo Filsa: Pet minuta u Zagrebu i vizija za Top 5

Početak ove uspješne suradnje odvio se munjevito početkom 2026. godine, a ključnu ulogu odigrao je hrvatski trener Ivan Cinkuš.

U velikom razgovoru za Sport Klub, u ožujku 2026. godine, Goran Ivanišević je otkrio kako je sve počelo:

“Prvo se moram zahvaliti Cinki (Ivanu Cinkušu). U siječnju su trenirali u Zagrebu i Cinka me pozvao jer je Arthurov otac htio razgovarati sa mnom. Pričali smo doslovno pet minuta, a već sutradan me zvao i menadžer. Sve se odvilo strahovito brzo. Drago mi je jer je Cinka njegov trener već dvije godine, a mi smo prijatelji 25 godina i savršeno se nadopunjujemo.”

Ivanišević je tada, dakle prije nekih pet mjeseci, bez previše filozofiranja predvidio domete svog novog pulena:

“Arthur je jedan od najtalentiranijih mladih igrača današnjice. Pauzirao je sedam mjeseci zbog ozljede, ali on je uz još nekolicinu igrača budućnost svjetskog tenisa. Ja ga vidim u prvih pet na svijetu, jednostavno je prekvalitetan. Prvi put radim s tako mladim igračem i to mi je oduvijek bila želja. Sviđa mi se njegova igra i energija.”

Ivaniševićeva posebna taktika i rušenje dominacije

Sirova snaga na najvišoj razini zahtijeva doslovno kirurški precizno usmjeravanje, a upravo to je bio Ivaniševićev primarni zadatak. Kad je Ivanišević preuzeo Arthura želja mu je bila transformirati njegovu divlju mladenačku agresivnost u kontrolirani mehanizam za osvajanje velikih turnira.

I ono najvažnije, biomehanika Filsovog servisa pod Goranom je postala fluidnija i ubojitija, a s osnovne linije izbrisana je svaka pasivnost jer se inzistira na ranom hvatanju loptice na ‘reternu’ i diktiranju poena što se najbolje moglo vidjeti na turniru u Cincinnatiju gdje je uz takvu igru otišao do kraja.

Također nije naodmet spomenuti i Goranovu kratku analizu kad je jednom prilikom, prije nego je Arthur eksplodirao, povukao paralelu s vodećim dvojcem svjetskog tenisa:

“Ne znaš s kim je gore igrati. Sinner te ubija jednim tempom i ritmom, dok te Alcaraz lomi s 800 različitih ritmova.”

Upravo je taktička priprema za te teniske divove bila nit vodilja u Filsovoj transformaciji. Mladi Francuz ne skriva koliko mu to znači:

“Goran točno zna kako se osvajaju Grand Slamovi, njegovo iskustvo je neprocjenjivo. Radimo puno na mehanici servisa i agresivnijem postavljanju na terenu. Imam apsolutno povjrenje u njegovu viziju.”

Kombinacija sirove snage ili bolje rečeno iznimne muskulature, te brzine, haićanske upornosti i Ivaniševićevog teniskog uma stvorila je paket koji je spreman napasti sam vrh ATP ljestvice i uz to je poslana jasna poruka svima uoči početka četvrtog Grand Slam turnira sezone, US Opena koji je počeo ovog tjedna.

S kim je sve Goran Ivanišević ispisivao tenisku povijest?

Goranov trenerski opus spada među najzanimljivije u povijesti modernog sporta, a njegov specifičan stil prepoznatljiv je u radu s velikanima koji su pod njim igrali sjajno. Idemo redom: