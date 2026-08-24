Omerović: Ne možemo podcijeniti Hajduk, pa ljudi imaju Livaju u napadu! Želim im da prođu u Europi

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HNK Hajduk Split

U posljednjem susretu četvrtog kola HNL-a nogometaši Hajduka su na svom Poljudu svladali Osijek s 4:0.

Hajduk je poveo u devetoj minuti golom novog igrača Etnika Brrutija, dok je Marko Livaja u 54. minuti bio strijelac za 2:0. Tim golom je Livaja došao do 107. pogotka u dresu Splićana u službenim utakmicama čime se izjednačio s legendarnim igračem Hajduka Bernardom Vukasom.

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U 83. minuti je Bamba bio strijelac za 3:0, dok je konačnih 4:0 postavio Šimun Hrgović golom u 90. minuti.

Razmišljanja nakon utakmice podijelio je igrač Osijeka, Nail Omerović.

“Jako je teško sada komentirati. Bili smo u dobrom nizu. Crveni karton nas je omeo i utakmica je otišla na drugu stranu”, rekao je Omerović pa dodao:

“Mislim da smo prije crvenog kartona bili dobri i da je utakmica bila izjednačena, ali onda se sve promijenilo. Pokušali smo postići pogodak u drugom dijelu, no oni su imali svježinu i nismo uspjeli.”

Na pitanje jesu li Osječani podcijenili Hajduk, Omerović je dao jasan odgovor.

“Ne možemo mi podcijeniti Hajduk. Išli smo odigrati dobru utakmicu i nismo gledali njihov sastav. Ljudi imaju Livaju u napadu.”

Komentirao je i uzvrat Hajduka u Poljskoj kod Rakowa u playoffu Konferencijske lige.

“Nadamo se da će hrvatski klub proći dalje.”

Osijek nakon četiri kola ima devet bodova, a u idućem kolu igraju protiv Slaven Belupa.