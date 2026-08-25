VIDEO / Nisu mu zaboravili Real: Navijači Chelseaja izviždali svoju zvijezdu

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Enzo Fernandez ponovno se našao na meti dijela navijača Chelseaja, koji su argentinskog reprezentativca dočekali zvižducima i tijekom utakmice protiv Fulhama.

Razlog za nezadovoljstvo pristalica Plavaca nije događaj sa samog susreta, već ono što se događalo tijekom ljeta. Fernandez je bio u središtu transfer-sage te je povezivan s odlaskom iz Chelseaja, a posebno su odjeknule informacije o njegovoj želji da jednoga dana zaigra za Real Madrid.

Takva situacija nije naišla na dobar prijem kod dijela navijača londonskog kluba, pa se nezadovoljstvo prema Argentincu moglo čuti s tribina.

Fernandez je zvižduke dobio i ranije ovoga ljeta, iako je istodobno bilo i navijača Chelseaja koji su mu pružili podršku i skandirali njegovo ime.

Dodatni razlog zbog kojeg Argentinac nije naročito popularan među engleskim navijačima jesu događaji sa Svjetskoga prvenstva, na kojem je Argentina eliminirala Englesku.

Zbog svega toga svaki njegov kontakt s loptom trenutačno izaziva podijeljene reakcije s tribina – od podrške do glasnih zvižduka.