Vušković ostaje bez suigrača, odlazi u United za 70 milijuna

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xAndyxRowlandx via Guliver

Manchester United nalazi se na korak od službene promocije velikog pojačanja, kamerunski reprezentativac Carlos Baleba prošao je liječničke preglede uoči transfera iz Brightona.

Kako je objavio Sky Sports, 22-godišnji veznjak uspješno je obavio medicinske testove, pa su praktički uklonjene posljednje prepreke za njegov prelazak na Old Trafford.

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United i Brighton prethodno su postigli dogovor prema kojem će klub s Old Trafforda platiti 65 milijuna funti, dok bi kroz bonuse iznos mogao porasti na 70 milijuna. Brighton je u dogovor uključio i postotak od eventualne sljedeće prodaje nogometaša.

Baleba bi trebao potpisati petogodišnji ugovor s Manchester Unitedom, a očekuje se da klub uskoro i službeno potvrdi njegov dolazak.

Kamerunac je već dulje vrijeme bio jedna od najvećih želja Uniteda. Engleski velikan interesirao se za njega i prošle godine, kada je Brighton postavio cijenu veću od 100 milijuna funti, zbog čega do transfera nije došlo.

Baleba je u Brighton, u kojem igra i hrvatski stoper Luka Vušković, stigao iz francuskog Lillea 2023. godine i brzo se nametnuo kao jedan od najzanimljivijih mladih veznih nogometaša u Premier ligi. Za klub s Amexa odigrao je 112 utakmica u svim natjecanjima.

Njegov dolazak predstavlja nastavak velike rekonstrukcije veznog reda Manchester Uniteda. Klub je ovoga ljeta već angažirao Yourija Tielemansa i Andreja Santosa, a Baleba bi trebao donijeti dodatnu snagu, brzinu i agresivnost u sredini terena.

Ipak, navijači će morati još malo pričekati na njegov debi. Baleba se oporavlja od ozljede ligamenata skočnog zgloba koju je zadobio tijekom priprema.

Prema informacijama Sky Sportsa, očekuje se da bude spreman sredinom rujna, pa se kao jedna od mogućnosti za prvi nastup spominje gradski derbi protiv Manchester Cityja 13. rujna.

Sada se čeka još samo službena potvrda Manchester Uniteda i predstavljanje jednog od najvećih pojačanja kluba ovoga ljeta.