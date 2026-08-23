Livaja se golom Osijeku izjednačio s najboljim igračem u Hajdukovoj povijesti

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Hajduk je u četvrtom kolu HNL-a s 4:0 bio bolji od Osijeka, a jedan od golova zabio je i kapetan Marko Livaja koji je tim pogotkom napravio iskorak na vječnoj ljestvici strijelaca Bijelih.

Livaja je večeras postigao 107. pogodak u 212. službenoj utakmici za Hajduk, čime se izjednačio s Bernardom Bajdom Vukasom koji je taj učinak ostvario u 304 nastupa. Na vrhu ljestvice je nedostižni Frane Matošić s 211 pogodaka (računajući samo golove u službenim utakmicama), a iza njega slijede Leo Lemešić (173), Petar Nadoveza (124), Zlatko Vujović (121), Slaviša Žungul (109) te Vukas i Livaja (107).

Tako se Hajdukova “desetka” izjednačila s igračem koji je tri puta osvajao jugoslavensku ligu te je 1950. godine to učinio i bez poraza. Osim toga osvojio je srebro na Olimpijskim igrama 1948. i 1952. godine, a nastupao je i na Svjetskom prvenstvu za Jugoslaviju.