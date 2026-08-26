Kopić ima novi angažman, stiže u klub u kojem ga čeka hrvatska kolonija

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xRazvanxPasarica via Guliver

Priča o odlasku Željka Kopića u poljsku Wieczystu iz Krakowa, koja se zakotrljala početkom tjedna, dobila je službenu potvrdu u srijedu ujutro na klupskim stranicama.

Bivši trener Dinama i Hajduka potpisao je ugovor s novim poljskim prvoligašemdo kraja tekuće sezone, uz opciju produljenja za dodatnih godinu dana.

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“Kopić je iskusni trener, koji posjeduje UEFA Pro licencu, vodio je momčadi u Hrvatskoj, Cipru, Bugarskoj i Rumunjskoj, uključujući klubove poput Hajduka, Dinama, Pafosa, Boteva Plovdiv i Dinama Bukurešt. Dobrodošli u Wieczystu, treneru”, poručili su iz kluba.

U Krakowu Kopića čeka snažan hrvatski i HNL predznak. Za Wieczystu nastupaju trojica naših igrača, iskusni Antonio Milić, mladi vratar Nikola Čavlina koji je stigao na posudbu iz Dinama te bivši Rijekin stoper Duje Dujmović. Uz njih, tu su i dobro poznata lica s domaćih terena, nekadašnji Osijekov ofenzivac Petar Pušić te bivši lijevi bočni Gorice Matuš Vojtko.

Za Kopića je ovo novi izazov nakon vrlo uspješnog mandata u Dinamu iz Bukurešta. Rumunjskog je velikana preuzeo krajem 2023. u iznimno teškom trenutku, izborio ostanak u ligi, odveo ih do Lige za prvaka te prošlu sezonu završio na četvrtom mjestu. U dvije i pol godine vodio ih je u čak 112 službenih susreta.

Wieczysta je klub koji je do prije nekoliko godina nastupao u šestom rangu doživio je uzlet ulaskom milijunaša Wojciecha Kwieciena. Od 2020. financira klub iz svog rodnog kvarta i gura ga sve do Ekstraklase. Iako se kao formalni vlasnik vodi udruga SKF Wieczysta Kraków, sasvim je jasno tko je glavni financijer i pokretač cijele priče.