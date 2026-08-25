Dobra vijest za Kovačevića i Dinamo: Važan adut Plavih trebao bi biti spreman za Viking

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Ispred Dinama je jedna od ključnih utakmica u dosadašnjem tijeku sezone, uzvratni ogled protiv Vikinga i konačna borba za ulazak u ligašku fazu Lige prvaka.

Nakon remija 2:2 u prvoj utakmici playoffa Lige prvaka u Zagrebu, uzvratni susret u Stavangeru ove srijede dat će odgovor na pitanje tko putuje u Ligu prvaka.

POVEZANO SKener: Oršić i Mudražija – šmekerstvo i nesebičnost će uvijek biti u modi Jurčić otvoreno: ‘Ono što je napravio Dinamo je nedopustivo za ozbiljne momčadi, imaju jedan problem’

Dinamu je za plasman u Ligu prvaka potrebna bilo kakva pobjeda.

A stigla je i dobra vijest za trenera Marija Kovačevića.

Prema posljednjim informacijama koje donosi Germanijak, Stojković bi trebao biti spreman za uzvrat te postoji velika šansa da će zauzeti mjesto u početnoj postavi.

Plavi će u Stavangeru večeras odraditi i posljednji trening na glavnom terenu, kako bi se što bolje prilagodili umjetnoj travi.