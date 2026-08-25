Ništa novo iz Sudačke komisije HNS-a: Layec opravdao sve sporne odluke

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Luka Kolanovic via Guliver Image

Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza na čelu s Bertrandom Layecom objavila je službenu analizu spornih situacija 4. kola SuperSport HNL-a.

Nakon detaljne videoanalize, povjerenstvo je u potpunosti podržalo odluke arbitara u ključnim trenucima utakmica na Poljudu te Rujevici.

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Opravdan crveni karton za Osijek

Na utakmici Hajduka i Osijeka potvrđena je odluka suca Patrika Kolarića, koji je nakon VAR intervencije isključio braniča gostiju Mustafića. Igrač Osijeka u 32. minuti zaustavio je napadača Hajduka povlačenjem za dres u trenutku kada je ovaj bio u čistoj prilici za pogodak.

Komisija je naglasila kako su ispunjeni svi uvjeti za crveni karton: potpun nadzor nad loptom, blizina i smjer kretanja prema vratima te izostanak drugih obrambenih igrača u blizini.

Ispravan kazneni udarac za Rijeku

Podršku je dobio i sudac Pajač zbog dosuđenog jedanaesterca za Rijeku protiv Istre 1961. Iako je prvotno dosuđen slobodan udarac van kaznenog prostora zbog igranja rukom, VAR provjerom utvrđeno je da se kontakt lopte i raširene ruke braniča Istre dogodio u zraku, točno iznad crte kaznenog prostora. Budući da se linija smatra sastavnim dijelom kaznenog prostora, odluka je ispravno preinačena u najstrožu kaznu.