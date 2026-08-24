Malen i Dybala razbili Fiorentinu, Pongračić ostao na klupi

Malen je tako već u prvoj utakmici nove sezone nastavio sjajan niz. Ovo mu je drugi hat-trick u dresu Rome, nakon što je tri gola zabio i protiv Pise u travnju.

Posebno impresivan je njegov učinak u 2026. godini. S tri nova pogotka stigao je do čak 17 ligaških golova u kalendarskoj godini.

Malen je početkom godine stigao iz Aston Ville na posudbu, a Roma je u svibnju aktivirala opciju otkupa i potpisala s njim ugovor do 2030. godine.

Fiorentina je, s druge strane, doživjela težak početak sezone. Hrvatski reprezentativac Marin Pongračić nije ulazio u igru.