Malen i Dybala razbili Fiorentinu, Pongračić ostao na klupi

Roma je na sjajan način otvorila novu sezonu Serie A. Momčad Gian Piera Gasperinija na Olimpicu je s 4:0 razbila Fiorentinu, a briljirali su Donyell Malen i Paulo Dybala.
Nizozemac je zabio hat-trick, a Dybala mu je asistirao za sva tri pogotka. Malen je pogađao u 27., 52. i 60. minuti, dok je konačnih 4:0 postavio Niccolò Pisilli u 86.
Malen je tako već u prvoj utakmici nove sezone nastavio sjajan niz. Ovo mu je drugi hat-trick u dresu Rome, nakon što je tri gola zabio i protiv Pise u travnju.
Posebno impresivan je njegov učinak u 2026. godini. S tri nova pogotka stigao je do čak 17 ligaških golova u kalendarskoj godini.
Malen je početkom godine stigao iz Aston Ville na posudbu, a Roma je u svibnju aktivirala opciju otkupa i potpisala s njim ugovor do 2030. godine.
Fiorentina je, s druge strane, doživjela težak početak sezone. Hrvatski reprezentativac Marin Pongračić nije ulazio u igru.
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