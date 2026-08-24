Gattusov Lazio nakon šokantnog ispadanja iz Kupa slavio na startu Serie A, Vatreni nisu igrali

Lazio, koji je ovog ljeta preuzeo bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso, pobjedom je otvorio novu sezonu Serie A. Rimski klub slavio je na gostovanju kod Bologne s 1:0, a jedini pogodak zabio je Davide Frattesi u 59. minuti.
Talijanski reprezentativac tako je već u debiju za novi klub stigao do prvijenca. Frattesi je pogodio nakon lijepe akcije u kojoj ga je Boulaye Dia pronašao petom, a veznjak je utrčavanjem iz drugog plana i udarcem desnom nogom svladao Lukasa Skorupskog.
Za Gattusa je ovo bio prvi prvenstveni susret na klupi Lazija. Rimski klub u sezonu je krenuo tek nakon šokantnog ispadanja iz Kupa, u kojem ga je prije samo osam dana na Olimpicu s 2:0 izbacio drugoligaš Mantova.
Frattesi je u Lazio stigao sredinom kolovoza iz Intera na posudbu, uz mogućnost, odnosno pod određenim uvjetima obvezu otkupa, i trebao bi biti jedno od važnijih Gattusovih pojačanja.
U pobjedi Lazija hrvatski novopridošli hrvatski stoper Josip Šutalo nije bio u zapisniku, dok je kod Bologne Nikola Moro susret odgledao s klupe za pričuvne igrače.
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