Gattusov Lazio nakon šokantnog ispadanja iz Kupa slavio na startu Serie A, Vatreni nisu igrali

Za Gattusa je ovo bio prvi prvenstveni susret na klupi Lazija. Rimski klub u sezonu je krenuo tek nakon šokantnog ispadanja iz Kupa, u kojem ga je prije samo osam dana na Olimpicu s 2:0 izbacio drugoligaš Mantova.

Frattesi je u Lazio stigao sredinom kolovoza iz Intera na posudbu, uz mogućnost, odnosno pod određenim uvjetima obvezu otkupa, i trebao bi biti jedno od važnijih Gattusovih pojačanja.

U pobjedi Lazija hrvatski novopridošli hrvatski stoper Josip Šutalo nije bio u zapisniku, dok je kod Bologne Nikola Moro susret odgledao s klupe za pričuvne igrače.