Hajduk dobio sjajne vijesti uoči Rakowa, dvojica važnih igrača ipak mogu nastupiti

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MAR_8253 via Guliver

Hajduk će u četvrtak u Czestochowi moći računati na Rokasa Pukštasa i Šimuna Hrgovića. Obojica su u prvoj utakmici protiv Rakowa zaradila žute kartone, ali zbog novih UEFA-inih pravila neće propustiti uzvrat.

Pukštas i Hrgović u remiju 2:2 na Poljudu dobili su treće opomene u ovogodišnjim europskim kvalifikacijama. Međutim, nakon svaka dva završena kvalifikacijska kruga jedan žuti karton se briše. Budući da je Hajduk stigao do četvrtog pretkola, njihovi raniji kartoni više se ne računaju.

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Pukštasu je tako izbrisana opomena iz uzvrata protiv Pafosa, dok mu ostaju kartoni protiv Žalgirisa i Rakowa. Hrgoviću je izbrisan jedan od dva žuta kartona zarađena protiv Žiline, pa mu također ostaju dvije evidentirane opomene.

Hajduk će, s druge strane, u Poljskoj biti oslabljen za Adriona Pajazitija. Veznjak je na Poljudu isključen zbog neopreznog starta na sredini terena i morat će odraditi jednu utakmicu suspenzije.

Za Gonzala Garciju izostanak Pajazitija predstavlja problem, no dostupnost Pukštasa i Hrgovića svakako je veliko olakšanje pred utakmicu koja će odlučiti putnika u Konferencijsku ligu.