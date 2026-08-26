Dinamo nije uspio doći od Lige prvaka koja je nosila 30 milijuna eura

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Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Dinamo je ispao u play-offu Lige prvaka. Nakon 2:2 na Maksimiru, zagrebački je klub u uzvratu u Stavangeru izgubio od norveškog prvaka Vikinga 3:1 i tako ostao bez plasmana u elitno europsko natjecanje.

Ipak, europska sezona za Dinamo ovime nije završena. Naprotiv, momčad će jesensku kampanju nastaviti u ligaškoj fazi Europa lige, gdje joj je plasman zajamčen nakon ispadanja u posljednjem kvalifikacijskom krugu Lige prvaka.

Dinamo tako sigurno čeka najmanje osam utakmica protiv kvalitetnih europskih suparnika, ali uz sportski ostaje i značajan financijski dobitak.

Prema podacima platforme Football Meets Data, koja se bavi nogometnom statistikom i analitikom, Dinamo će plasmanom u Europa ligu zaraditi najmanje 14,6 milijuna eura.

No očekivanja su još veća. Prema njihovoj projekciji, Dinamova bi zarada u Europa ligi trebala iznositi oko 22 milijuna eura, ovisno o rezultatima i konačnom plasmanu u ligaškoj fazi.

Ipak, teško je potpuno zanemariti ono što je Dinamo izgubio u Stavangeru.

Plasman u ligašku fazu Lige prvaka donio bi mu najmanje 27,5 milijuna eura, odnosno gotovo 13 milijuna više od zajamčenog prihoda u Europa ligi. Uz bonuse za rezultate i konačni plasman, razlika je mogla biti i znatno veća.

Dinamo će zato nakon ispadanja iz Lige prvaka imati dvostruki osjećaj. Europska sezona ostaje živa, osigurano je osam utakmica i višemilijunski prihod, ali propuštena je prilika za ulazak u natjecanje koje donosi najveći sportski prestiž i najveći financijski kolač.

Viking je Dinamu zatvorio vrata Lige prvaka, ali Europa liga ostaje kao svojevrsna utješna nagrada – i vrlo vrijedan financijski spas.