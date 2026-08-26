VIDEO / Dugotrajna suša je prekinuta: Fenerbahče se vraća u Ligu prvaka!

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Nogometaši Fenerbahčea nakon 18 godina čekanja ponovno su izborili plasman u Ligu prvaka. Nakon što je prvi susret play-offa s Lyonom u Istanbulu završio 1:1, turska momčad slavila je u Francuskoj s 2:1 i prekinula dugogodišnju europsku sušu.

Fener je poveo u 24. minuti, kada je kosovski napadač Vedat Muriqi pogodio za 0:1. Samo četiri minute kasnije Archie Brown povisio je na 0:2, pa je momčad Ismaila Kartala na odmor otišla s velikom prednošću.

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Lyon je u nastavku smanjio preko Malicka Fofane u 61. minuti i krenuo po potpuni preokret. Francuzima su do kraja susreta poništena još dva pogotka, a Fenerbahče je uspio izdržati završni pritisak i sačuvati ukupnu pobjedu.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka krenulo je veliko slavlje turske momčadi, koja je tako prvi put nakon 18 godina izborila mjesto u ligaškoj fazi Lige prvaka.

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