VIDEO / Majer ponovno asistirao, AEK u Ligi prvaka nakon osam godina

Hrvatski veznjak ponovno je bio u važnoj ulozi u 29. minuti. Majer je sjajnom asistencijom pronašao Vargu, koji je svojim drugim golom na utakmici povisio na 3:0.

Majer tako nastavlja odličan početak avanture u AEK-u. Nakon asistencija u grčkom Superkupu i prvom prvenstvenom kolu, sada je ponovno upisao asistenciju u dresu grčkog velikana.

AEK je nastavio dominirati i u nastavku, a u 55. minuti Răzvan Marin realizirao je jedanaesterac za 4:0.

Atenski klub tako je s uvjerljivom pobjedom izborio Ligu prvaka nakon osam godina čekanja.