Garcia i Šego najavili uzvrat u Poljskoj: ‘Spremni smo umrijeti za pobjedu!’

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Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk u četvrtak od 19 sati u Poljskoj igra uzvrat protiv Rakówa za plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Prvi susret na Poljudu završio je 2:2, nakon što su Splićani dvaput imali prednost, ali je Raków do izjednačenja stigao u 95. minuti. Pobjednik dvomeča nastavlja europski put, dok je za poraženog sezona u Europi završena.

Utakmicu sezone na konferenciji za medije najavili su trener Gonzalo Garcia i napadač Michele Šego.

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Michele puno zabijaš, puno golova daješ. Kako se ti osjećaš uoči najvažnije utakmice ove sezone?

Šego: “Osjećaj je kao i prije svake utakmice. Želim zabiti svaku tako da nema razlike ni za ovu. Znam da je bitna utakmica. Dobro smo pripremljeni. Idemo po pobjedu.”

Kako se postaviti u drugu utakmicu? Naučili ste nešto iz ovih utakmica koje ste kojima niste dobro prolazili protiv Pafosa i Žiline? Gdje ste možda više čekali nego što ste trebali? Je li recept da napadnete od prve minute?

Šego: “Pa, nešto sam već rekao. Dobro smo ih analizirali. Što se tiče recepta, iskreno to ne bi htio otkrivati. Ono što možemo reći je da da smo dobro pripremljeni i to je to. Jedva čekamo utakmicu.”

Osjećate li neku nervozu prije utakmice, gledajući na važnost iste?

Šego: “Ne.”

Super. Poslije utakmice rekli ste da je motivacija taj gol u zadnjoj minuti. Je li to sad još jače nakon ovih tjedan dana? Je li to ostalo u glavama igrača?

Šego: “Pa je sigurno. Iako mi smo upozoravali da u nedjelju imamo utakmicu s Osijekom. Iako su već svi pričali o tom idućem četvrtku. Ali evo, dobro je to prošlo. Sigurno da smo se i tu napunili samopouzdanjem. I to što ste sami rekli, taj gol u zadnjoj minuti, i onaj od prije koji smo primili u zadnjoj minuti, sigurno su jedna motivacija za sutra.”

Pozdrav, treneru. Prošli tjedan ste organizirali sastanak za izgradnju tima s puno hrane, puno zabave, i to je neobična stvar u poljskoj stvarnosti. Mislite li da ta aktivnost može pomoći vašem timu u sutrašnjoj utakmici? Nije uobičajeno u Poljskoj uživati u tome dva-tri dana prije vrlo važne utakmice.

Garcia: “Ne, gledajte, imali smo trening i nakon treninga uvijek večeramo u klubu. Umjesto da večeru pripremimo u običnoj prostoriji, napravili smo to na terasi na vlastitom stadionu. Napravili smo lijep roštilj, slušali smo malo glazbe uživali i to je to. Pripremamo se za utakmicu koja je najvažnija. Najvažnija.”

Protiv Osijeka ste napravili puno promjena. U prvih jedanaest, hoće li netko od igrača koji su igrali u utakmici protiv Osijeka sutra igrati od prve minute?

Garcia: “Može biti. Vidjet ćemo sutra. Sve je moguće.”

Što se tiče Rokasa Pukštasa, danas su mnogi objavili da bi mu to trebala biti posljednja utakmica za Hajduk. Ako je to istina, kako se osjećate povodom toga i što mislite o tome kako ga zamijeniti u utakmici?

Garcia: “Dobro. Da, moguće je da je ovo Rokasova posljednja utakmica. Možda je i bivši igrač, ali najvažnije je da želi biti s nama sutra u utakmici, i to traži da igra. Želi otići ostavljajući nešto posebno momčadi, ljudima, klubu.

Osjećam da me to uvijek čini ponosnim što igrači s kojima radimo, s kojima radimo zajedno već neko vrijeme, dobivaju pažnju drugih klubova pa mogu biti sretan samo za njega, ali za trenera to nije uvijek tako. Nije najbolje kad izgubiš igrače koje puno koristiš i s kojima surađuješ te imate veliko povjerenje, ali to je dio igre, pa mogu biti sretan samo za njih.”

Sportski direktor Graf je rekao da ako Hajduk ne uđe u Konferencijsku ligu da će biti financijskih problema. Osjećate li pritisak zbog toga?

Garcia: “Ne, financijski problemi su uvijek tu. Nadam se da ćemo pobijediti i pomoći riješiti te financijske probleme. Mi smo fokusiramo na utakmicu. Za nas je to nogomet, to je 90 minuta ili recimo možda 120. Spremni smo umrijeti na terenu.”