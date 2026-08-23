Status Sigura potaknuo glasine: Razlog izostanka uopće nije transfer?

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Niko Sigur nije se našao u zapisniku Hajduka za prvenstveni okršaj protiv Osijeka, što je odmah pokrenulo glasine o njegovom ekspresnom transferu u Lige petice.

No, kako doznaje Germanijak, kanadski reprezentativac izostao je isključivo zbog lakše ozljede i preventive uoči ključnih europskih izazova, a ne zbog navodne ponude francuskog Toulousea u iznosu od dva milijuna eura.

Hajdukov dvojac na dvojnoj registraciji zabio golove u Prvoj NL Hajduk razbio Osijek i u dobrom raspoloženju putuje u Poljsku na utakmicu sezone

Iako se u medijskim krugovima proširila vijest da su Francuzi poslali službenu ponudu na Poljud, s Poljuda takve navode ne potvrđuju, a navedeni iznos od dva milijuna eura u startu je označen kao premali.

Hajduk za svog 22-godišnjeg polivalentnog igrača cilja na znatno veću odštetu, a minimalni iznos ispod kojeg na Poljudu uopće ne namjeravaju pregovarati u završnici prijelaznog roka kreće se između tri i četiri milijuna eura.

Za Sigura je ranije opipljiv interes pokazivao i škotski Celtic, koji je navodno bio spreman ponuditi oko 2,5 milijuna funti, no Bijeli nemaju razloga za žurbu niti rasprodaju pod pritiskom. Dobra je vijest za navijače Splitskih bilih da je sa Sigurovim zdravljem sve u redu te da će se naći u zrakoplovu za Poljsku, gdje Hajduk u četvrtak protiv Rakowa igra odlučujući uzvratni susret za ulazak u grupnu fazu Konferencijske lige.